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تقرير إسباني يكشف: هذا ما يجنيه برشلونة من الكلاسيكو
Alsumaria Tv
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سلط تقرير صحفي إسباني الضوء على ما سيحصده برشلونة، من وراء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.
وخاض الفريق الكتالوني أولى مبارياته الودية بأمريكا أمام مانشستر سيتي (2-2)، فيما يستعد لملاقاة ريال مدريد وميلان أيضا، ضمن منافسات جولة الأبطال.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جولة برشلونة في الولايات المتحدة ستجلب للنادي 8 ملايين يورو، كحد أدنى، بعد خصم جميع نفقات الرحلة والضرائب.
وقد يزيد المبلغ اعتمادا على متغيرات أخرى، مثل مبيعات تذاكر المباريات.
وأضافت الصحيفة أن مواجهة ميلان ستجلب دخلا بقيمة 3 ملايين يورو، فيما تتجاوز مباراة السيتي هذا الرقم، كما لن تقل مكاسب مواجهة الكلاسيكو عن 5 ملايين يورو، يمكن زيادتها إلى 7 أو 8 ملايين بعد مبيعات التذاكر.
وذكرت أنه بجانب الدخل، فإن وجود برشلونة سيعزز علامته التجارية في سوق متزايد النمو، مثل أمريكا الشمالية.
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