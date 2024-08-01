تقرير إسباني يكشف: هذا ما يجنيه برشلونة من الكلاسيكو

وخاض الفريق الكتالوني أولى مبارياته الودية بأمريكا أمام مانشستر سيتي (2-2)، فيما يستعد لملاقاة ريال مدريد وميلان أيضا، ضمن منافسات جولة الأبطال.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن جولة برشلونة في الولايات المتحدة ستجلب للنادي 8 ملايين يورو، كحد أدنى، بعد خصم جميع نفقات الرحلة والضرائب.وقد يزيد المبلغ اعتمادا على متغيرات أخرى، مثل مبيعات تذاكر المباريات.وأضافت الصحيفة أن مواجهة ميلان ستجلب دخلا بقيمة 3 ملايين يورو، فيما تتجاوز مباراة السيتي هذا الرقم، كما لن تقل مكاسب مواجهة الكلاسيكو عن 5 ملايين يورو، يمكن زيادتها إلى 7 أو 8 ملايين بعد مبيعات التذاكر.وذكرت أنه بجانب الدخل، فإن وجود برشلونة سيعزز علامته التجارية في سوق متزايد النمو، مثل أمريكا الشمالية.