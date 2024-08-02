أولمبياد باريس.. السباح العراقي حسن علي يغادر منافسات السباحة 100 متر فراشة (صور)

السومرية نيوز – رياضة



غادر السباح العراقي حسن علي، اليوم الجمعة 2 أب/أغسطس 2024، منافسات السباحة 100 متر فراشة ضمن أولمبياد باريس 2024 بعد احتلاله المركز 7 من 8 مشاركين.

وبحسب معنيين فان النتيجة التي خرج بها السباح حسن علي كانت متوقعة، لاسيما أن السباح العراقي شارك بالبطاقة المجانية ولم يتأهل بوصوله للرقم التأهيلي الأولمبي.



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