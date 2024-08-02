أول تعليق لحكيمي بعد الفوز على أمريكا في الاولمبياد

وقال حكيمي، خلال تصريحات تلفزيونية: "كان شيئًا مذهلاً أن نلعب في حديقة الأمراء. لقد غطى الجمهور المغربي المدرجات باللون الأحمر، وقد شعرت بشيء مغاير تمامًا لتلك التي عشتها مع النادي، فرحة المغاربة انعكست علينا ومنحتنا الحافز لننجز المهمة بذلك التوفيق".وأضاف حكيمي: "سعدت كثيرًا بالهدف والأكثر كانت سعادتي بالتأهل، وأرى أن هذا المنتخب قادر على كتابة التاريخ بميدالية أولمبية غير مسبوقة".وتابع: "قدمنا مباراة مثالية، وكنا الطرف الأفضل، اعتذرت لعدد من لاعبي أمريكا بعد مغادرتهم بالحزن، هذا هو واقع الكرة، لا بد من منتصر وآخر خاسر، لم نحقق بعد شيئا بعد، وعلينا أن نواصل بنفس التواضع والإصرار".وكتب حكيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "فخور لأنني مغربي، شكرا باريس".وسجل حكيمي هدفا في فوز المغرب على الولايات المتحدة الأمريكية 4-0، اليوم الجمعة، على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات دور الثمانية.وتأهل منتخب المغرب لقبل نهائي الأولمبياد لأول مرة في تاريخه ليواصل حلمه نحو تحقيق ميدالية أولمبية.ويواجه المنتخب المغربي في قبل النهائي، نظيره الإسباني التي تغلبت على اليابان.وكان أسود أطلس تصدروا المجموعة برصيد ست نقاط بعد فوزين على الأرجنتين والعراق وخسارة مفاجئة أمام أوكرانيا.