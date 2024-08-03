العداء العراقي "طه حسين" يتأهل لربع نهائي فعالية سباق 100 متر بالأولمبياد (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



تأهل العداء العراقي "طه حسين"، اليوم السبت 3 أب/ أغسطس 2024، رسمياً إلى ربع نهائي فعالية سباق 100 متر في ألعاب القوى ضمن أولمبياد باريس 2024، بزمن قدره 10.51 ثانية.

ومن المقرر ان ينافس عند الساعة 4:00 من مساء اليوم السبت للتأهل لنصف النهائي.

يشار ان اللجنة الأولمبية وفرت للاعب معسكرين تدريبيين الاول في مدينة انطاليا التركية ضمن منتجع بورتبلو الخاص بإعداد رياضيي العاب القوى والثاني في البصرة قبل السفر الى باريس، وأكد اللاعب انه على اتم الجاهزية فنياً وبدنياً لخوض السباق مثمناً في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الأولمبية للرياضيين المشاركين في هذا المحفل العالمي.