https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496052-638582785654299498.jpg
العداء طه حسين بالمجموعة الـ7 من تصفيات الدور الثاني لمنافسات سباق 100 متر (صور)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
وضعت قرعة تصفيات الدور الثاني من سباق ركض 100 متر في اولمبياد باريس 2024، العداء طه حسين في المجموعة السابعة.
والمجموعة السابعة تضم العدائين إيمانويل ايسمي من الكاميرون وكينيث بيدناريك من اميركا وإيمانويل ماتيدي من ليبيريا وجيريل بيبي من موريشيوس وأندريه دي كراس من كندا ورايوشيرو ساكاي من اليابان ورونال لونغا من كولومبيا وجوزيه غونزاليس من الدومينيكان، بحسب بيان لإعلام اللجنة الأولمبية ورد للسومرية نيوز.
وسيتنافس في التصفيات ٧٢ عداءً، تم توزيعهم على ثماني مجموعات وبواقع تسعة عدائين في كل مجموعة.
وتأهل العداء العراقي طه حسين الى منافسات الدور الثاني من سباق ركض ١٠٠ متر في أولمبياد باريس بعد ان حل بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة من التصفيات الأولية.
>> انضم الى السومرية على واتساب