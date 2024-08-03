القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة

السومرية نيوز – رياضة

تجمع الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو الودي ضمن الجولة التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد 2024/2025.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو، فجر الأحد على ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة.

وخاض ريال مدريد مباراة واحدة فقط حتى الآن في جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى خسارة على يد ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

كما خاض النادي الكتالوني هو الآخر، لقاء واحد فقط أيضًا في جولته التحضيرية وفي أمريكا بطبيعة الحال، وتغلب على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وفي آخر مواجهة ودية جمعت بين الفريقين، في العام الماضي، في أمريكا أيضا نجح البلوجرانا في الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الودية في كلاسيكو أمريكا، هو يوم الأحد 4 آب 2024، على ملعب "ماتلايف ستاديوم".

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين والتي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة 2:00 صباحا بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والقاهرة.

ما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

أعلنت شبكة قنوات "الكويت الرياضية" أنها ستقوم بنقل مباريات برشلونة الودية خلال الجولة التحضيرية، وفعاليات بطولة كأس فلوريدا 2024.

والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة هي قناة "Kuwait Sports HD".