العداء العراقي طه حسين يغادر من دور ربع النهائي لسباق 100م في أولمبياد باريس

السومرية نيوز – رياضة



غادر العداء العراقي طه حسين، اليوم السبت 3 أب/ أغسطس 2024، من دور ربع النهائي لسباق 100م ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس بعد احتلاله المركز التاسع والأخير في مجموعته.





وحل العداء طه حسين في المركز التاسع، والأخير، في مجموعته بعد ان قطع المسافة المحددة بزمن قدره 10،50 ثا. وبحسب بيان إعلام اللجنة الأولمبية، فان العداء العراقي طه حسين ودع منافسات الدور الثاني من التصفيات الخاصة بسباق ركض 100 متر، التي جرت اليوم السبت، على ستاد دو فرانس، ضمن فعاليات ألعاب القوى للسباق الأسرع بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.وحل العداء طه حسين في المركز التاسع، والأخير، في مجموعته بعد ان قطع المسافة المحددة بزمن قدره 10،50 ثا.

وكانت قرعة تصفيات الدور الثاني من سباق ركض 100 متر في اولمبياد باريس، وضعت العداء طه حسين في المجموعة السابعة إلى جانب العدائين إيمانويل ايسمي من الكاميرون وكينيث بيدناريك من اميركا وإيمانويل ماتيدي من ليبيريا وجيريل بيبي من موريشيوس وأندريه دي كراس من كندا ورايوشيرو ساكاي من اليابان ورونال لونغا من كولومبيا وجوزيه غونزاليس من الدومينيكان.



يشار الى ان العداء العراقي طه حسين تأهل الى منافسات الدور الثاني من سباق ركض 100 متر في أولمبياد باريس بعد ان حل بالمركز الرابع في المجموعة الرابعة من التصفيات الأولية.