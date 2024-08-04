أسباب وراء ذلك.. كاساس يعيش فترة صعبة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم

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ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.ولا يشعر مدرب المنتخب العراقي براحة كبيرة قبل انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، فالمدرب الإسباني يعاني من أرق كبير لعدة أمور تتعلق بمستقبله مع المنتخب العراقي، وأيضًا بعلاقته مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، إذ وصلت الأمور إلى لحظات حاسمة قد تشكل مفترق طرق بالنسبة للمدرب والاتحاد.ويريد كاساس تجديد عقده بأسرع وقت ممكن، ووفق الشروط التي وضعها من خلال طلب زيادة مليون دولار عن عقده السابق مع الاتحاد العراقي الذي لم يحسم حتى اللحظة مسألة تجديد العقد، رغم المفاوضات التي استغرقت فترة طويلة بين وكيل المدرب والاتحاد العراقي، فيما أن مدرب العراق يريد أن يدخل التصفيات وقد حسم مسألة تجديد العقد.كما ان مسالة الراتب ليست هي العامل الوحيد الذي يؤرق المدرب، إذ يفكر أيضًا بالمدرب المساعد الذي سيخلف المدرب بابلو غرانديز بعدما وقع الأخير على عقد تدريب فريق الميناء لمدة موسم قابل للتجديد، حيث رشح كاساس مجموعة أسماء لتعمل في منصب المساعد، ولكن هذا الأمر تحكمه عدة أمور من بينها الراتب وعقد كاساس الجديد، بحسبوعاد المدرب الإسباني إلى العراق، بعدما انتهت إجازته التي قضاها مع عائلته بين إسبانيا واليونان، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعًا مع الاتحاد العراقي لمناقشة تحضيرات أسود الرافدين للتصفيات.وسيقيم المنتخب العراقي معسكرًا تدريبيًّا في الدوحة في 25 من شهر أغسطس/ آب الحالي، ويستمر لمدة أسبوع قبل العودة إلى البصرة والتحضير لمواجهة منتخب عمان في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.وكان المنتخب العراقي، قد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 18 نقطة، إذ حقق العلامة الكاملة بفوزه في 6 مباريات أمام إندونيسيا وفيتنام والفلبين.