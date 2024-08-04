كروس أفضل لاعب وألونسو يكتسح باقي المدربين في ألمانيا

وحصد كروس، الذي اعتزل كرة القدم عقب مشاركته مع منتخب "الماكينات" في اليورو الأخير، 285 صوتًا، متفوقًا على فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، الذي نال 246 صوتًا.وفي هذا الصدد، قال نجم ريال مدريد السابق، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا": "النتيجة تعد تأكيدًا رائعًا، وتقديرًا عظيمًا، لما حققته خلال الموسم الماضي".وأضاف: "حتى لو كانت هذه المرة الأخيرة التي سيتم فيها اختياري، فهذه الجائزة لا تعتمد على توجيه الشكر للاعب عند إنهاء مسيرته، ولا تهتم بعمر أو بنهاية مسيرة، بل ببساطة بالمستوى في أرض الملعب.. أو هكذا آمل (ضاحكًا)".بدوره، توج تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، بجائزة أفضل مدرب في العام، متفوقًا على سيباستيان هونيس (شتوتجارت)، وفرانك شميدت (هايدنهايم).وقال ألونسو عن الجائزة: "هذا الدور كمدرب، جديد بالنسبة لي، وبالتالي أشعر بالارتباك مع هذا الكم من الجوائز الخاصة بمدرب العام".تابع: "أحترم كثيرًا زملائي، الذين يقومون بعملهم على مدار سنوات.. وبالطبع ليس عملي فحسب الذي منحني الجائزة، بل مستوى الفريق وباقي الجهاز الفني أيضًا.. بالتالي، الجائزة تخص الفريق ككل، وأنا كمدرب أمثل الفريق فقط".ونال ألونسو 503 أصوات، مكتسحا جميع منافسيه في تصويت "كيكر".