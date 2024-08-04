أول ذهبية للعرب في أولمبياد باريس 2024

ونجحت كايليا نمور، في الفوز بالمركز الأول في نهائي الجهاز المتوازي المختلف الارتفاع بعلامة 15.700، بعد أيام فقط من احتلالها المركز في نهائي الفردي العام.وسطرت كايليا نمور ابنة الـ17 ربيعا، اسمها بأحرف من ذهب كأول عربية وإفريقية تصعد إلى منصة التتويج، في مسابقة الجمباز.وتعتبر ميدالية كايليا، الذهبية الأولى بالنسبة للجزائر، والثانية في أولمبياد باريس 2024. بعد ضمان بطلة الملاكمة، إيمان خليف، برونزية على الأقل في وزن أقل من 66 كلغ، في انتظار نزالها في الدور قبل النهائي الثلاثاء المقبل.كما أنها الذهبية الأولى للجزائر، في الأولمبياد، منذ انجاز العداء توفيق مخلوفي، في نسخة 2012، التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن.