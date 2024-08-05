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سباح إيطالي ينام في العراء بسبب سوء الخدمات في الأولمبياد (صورة)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة جدا لسباح إيطالي حاصل على ميدالية ذهبية وهو ينام في العراء، معللا ذلك الى سوء الخدمات في القرية الأولمبية في باريس.
واشكى العديد من الرياضيين من سوء الخدمات في مساكن القرية الأولمبية في باريس لعدم وجود تكييف وارتفاع درجة حرارة الغرف والطعام الرديء الذي تم تقديمه للرياضيين.
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