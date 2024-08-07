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نجم آرسنال يخطف الأنظار بقميص النصر السعودي.. ما الحكاية؟ (صورة)

رياضة

2024-08-07 | 07:36
نجم آرسنال يخطف الأنظار بقميص النصر السعودي.. ما الحكاية؟ (صورة)
459 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

خطف أحد نجوم نادي آرسنال الإنجليزي، الأنظار إليه بشدة، بسبب ارتداء قميص النصر السعودي، مساء أمس الثلاثاء.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور العديد من نجوم الكرة العالمية بقمصان الأندية السعودية، بعد الشهرة الواسعة التي اكتسبها دوري روشن.

وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلاله النجم الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، وهو يرتدي قميص النصر.

وظهر رايس في أحد المطاعم مرتديا قميص النادي السعودي، أثناء إجازته، قبل الالتحاق بمعسكر فريقه لخوض منافسات الموسم الجديد.

وحظى رايس باهتمام كبير من الجماهير المتواجدة في المطعم، إذ طلب بعضهم التصوير معه والحصول على توقيعه الخاص.

ويعد رايس أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي، وهو قطعة أساسية لا غنى عنها في تشكيل منتخب إنجلترا، حيث وصل مع بلاده إلى نهائي أمم أوروبا الذي خسره ضد إسبانيا بنتيجة (1-2).

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي نجم عالمي قميص النصر، حيث سبقه النجم الأرجنتيني غاراناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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نجم آرسنال

قميص النصر السعودي

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