لاعبة تايكواندو سعودية تقهر خصمتها الإسرائيلية في أولمبياد باريس

وبعد تأخرها في الجولة الأولى 2-6، كانت أبو طالب في طريقها لخسارة الثانية عندما تقدمت الاسرائيلية 4-1، بيد أن السعودية حققت ركلة على الرأس قلبت النتيجة لمصلحتها، بحسب موقع "الحرة".وفي الجولة الثالثة الحاسمة، جاء النزال من طرف واحد، حيث اكتسحت أبو طالب خصمتها 10-0.واحتفلت السعودية بفوزها ورفضت الحديث لوسائل الإعلام بالمنطقة المختلطة، فيما أجهشت سيمبيرغ، حاملة برونزية أولمبياد طوكيو صيف 2021، بالبكاء.