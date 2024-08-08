أولمبياد باريس.. مصر والمغرب في مواجهة عربية خالصة للفوز بالبرونزية اليوم

وتقام المواجهة بين المنتخبين العربيين في ملعب "لا بوجوار" بمدينة نانت الساعة 18:00 بتوقيت العراق ومكة المكرمة والدوحة لتحديد صاحبي المركز الثالث والرابع، وينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في المدرجات، لا سيما من طرف المشجعين المغربيين بحكم وجود جالية كبيرة لهم في فرنسا.وينتظر أن تكون المباراة بين مصر والمغرب في غاية الندية والإثارة، وذلك في سيناريو مكرر لنهائي كأس أمم أفريقيا 2023 لأقل من 23 عامًا، والذي فاز به منتخب "أسود الأطلس" على حساب المنتخب المصري، وستكون هذه هي أول مواجهة ستجمع بين المنتخبين في الأولمبياد، ولكنها ليست الأولى بينهما تاريخيًا.وسبق للمنتخبين العربيين الأولمبيين أن التقيا 4 مرات في المواجهات الرسمية، فاز منتخب المغرب الأولمبي بـ 3 منها، بينما تعادل الطرفان مرة واحد، وفي المباريات الودية، تميل الكفة جهة "الفراعنة" الذين فازوا في مناسبتين، مقابل تعرضهم لهزيمة واحدة في 3 لقاءات بينهما ضمن الوديات.وتقابل المنتخبان أيضًا في الألعاب الفرانكوفونية عام 2021، وانتهى اللقاء بالتعادل، وكان الفوز من نصيب المغرب بركلات الترجيح، وعمومًا تقابل المنتخبان العربيان في 8 مباريات سابقة، تفوق المغرب في 4 منها، وفازت مصر مرتين، وتعادل الطرفان في مرتين أيضًا.وينتظر أن تشهد المباراة بين منتخب مصر الأولمبي وشقيقه المغربي صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين البرازيلي روجير ميكالي مدرب "الفراعنة" وطارق السكتيوي مدرب المغرب لقيادة منتخبيهما لتحقيق الفوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024، والفوز بالميدالية البرونزية.وقبل اللقاء المرتقب أشاد ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي بالمغرب، وأكد أنه منتخب عظيم، مشيرًا إلى أن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية، وفي الجهة المقابلة، وصف السكتيوي المواجهة بالهامة، مؤكدًا أن فريقه لا يملك خيارًا آخر سوى الفوز وإهداء الميدالية الأولمبية للجماهير المغربية.ويرتقب أن تشهد المباراة غياب المدافع عمر فايد عن منتخب "الفراعنة" الأولمبي بسبب تعرضه للطرد في نصف النهائي ضد فرنسا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لزميله أحمد عيد، ولكن بسبب الإصابة، وفي الجهة المقابلة سيعود بلال الخنوس إلى تشكيل "أسود الأطلس" الأولمبي بعد غيابه عن نصف النهائي ضد إسبانيا بسبب العقوبة.حراسة المرمى: حمزة علاء.خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حساتم عبد المجيد، كريم الديبس.خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.حراسة المرمى: منير محمدي.خط الدفاع: أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، المهدي بوكامير، أسامة العزوزي.خط الوسط: أسامة تيرغالين، أمير ريتشاردسون، بلال الخنوس.خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، إلياس أخوماش، سفيان رحيمي.