بطولة أندية العراق للجمباز الفني للنساء تنطلق اليوم في السليمانية

السومرية نيوز – رياضة



تنطلق اليوم الخميس، بطولة أندية العراق للجمباز الفني بفئة النساء (متقدمات- دون سنّ 13 عاماً)، بمشاركة 15 فريقاً من مختلف محافظات العراق، إذ ستكون السليمانية مسرحاً لفعالياتها، وتستمر لغاية يوم الأحد المقبل.





وتأتي هذه البطولة في إطار سعي الاتحاد لتطوير رياضة الجمباز الفني والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

وعقد رئيس اتحاد اللعبة وليد الساعدي اجتماعاً مع اللجنة الفنية، لاتخاذ جميع الترتيبات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لإنجاح المسابقة وإظهارها بصورة جميلة.وتأتي هذه البطولة في إطار سعي الاتحاد لتطوير رياضة الجمباز الفني والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.