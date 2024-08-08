بطولة أندية العراق للجمباز الفني للنساء تنطلق اليوم في السليمانية

أولمبياد باريس 2024.. ما قصة صداقة القطري معتز برشم والإيطالي تامبيري (فيديو)
07:39 | 2024-08-08
مقارنة بين رينارد وكاساس بعد جدل تجديد العقد.. من هو الأفضل للعراق؟
07:07 | 2024-08-08
أولمبياد باريس.. مصر والمغرب في مواجهة عربية خالصة للفوز بالبرونزية اليوم
04:30 | 2024-08-08
ظهرت بصورة "غير ملائمة".. قرار حكومي "عاجل" يخص إنارة ملاعب العراق
04:12 | 2024-08-08
مبابي يظهر في تدريبات ريال مدريد.. هل يشارك أمام أتلانتا؟
03:37 | 2024-08-08
غداً.. منتخب شباب العراق بمواجهة اليمن في البصرة
02:20 | 2024-08-08