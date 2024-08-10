أطلقته شركة الوطني للاتصالات.. "علي عمار" أول لاعب بمشروع الحلم الأولمبي

ويبدأ الرباع العراقي علي عمار يسر، اليوم السبت 10 أب/أغسطس 2024، منافسات وزن +102 كغم ضمن منافسات أولمبياد باريس (2024) إلى جانب أحد عشر لاعبًا يمثلون أبرز الرباعين على مستوى العالم.ويعقد الوفد العراقي المشارك في دورة الألعاب الاولمبية بباريس، آماله على الرباع علي عمار يسر من أجل حصد ميدالية أولمبية.يشار الى ان يسر تدرب بشكل مكثف وسط معنويات عالية جداً من أجل محاولة المنافسة على حصد ميدالية ملونة بعد عدم تمكن زملائه في الوفد العراقي من حصد أي ميدالية.