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إشارات مطمئنة تؤكد استمرار المدرب كاساس مع "اسود الرافدين"

رياضة

2024-08-11 | 06:00
إشارات مطمئنة تؤكد استمرار المدرب كاساس مع &quot;اسود الرافدين&quot;
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، عدم وجود أي خلافات مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس، مشيرًا إلى أن منتخب "أسود الرافدين" خط أحمر.

ويأتي هذا التأكيد من يونس محمود، بسبب الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بين كاساس وأعضاء الاتحاد، على خلفية عدم تجديد عقده حتى الآن وفق الزيادة التي طالب بها المدرب.

وقال محمود في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "كما نوهت قبل أيام وقلت للجماهير، لا يوجد أي خلافات مع الإسباني كاساس، ها هو رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال يؤكد لكم ببيان رسمي ما ذهبنا إليه قبل أيام وأكررها للجميع، المنتخب العراقي خط أحمر وإرث وطني كبير لا يمكن المساس بمشروعه".

وأضاف: "لن نسمح لكائن من يكون أن يجهض حلم بلوغ كأس العالم 2026، نحن ماضون جميعًا بتسخير كل الإمكانات لدعم أسود الرافدين، وتحقيق حلم 40 مليون عراقي".

بيان رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال
وكان الرئيس عدنان درجال، قد أكد في بيان استمرار كاساس في منصبه مدربًا لأسود الرافدين. وجاء في البيان: "جماهيرنا الرياضيّة الوفية، نؤكد لكم أنه لا توجد أي خلافات مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، الذي يحظى بتقدير عال في الأوساط الجماهيرية ومن قبلنا أيضًا، نظرًا لجهوده القيمة التي بذلها مع أسود الرافدين في الاستحقاقات الرياضية الماضية".

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي: "ولكي نكونَ بعيدين كل البعد عن المناكفات الإعلامية والتراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي، نؤكد أنه تم التواصل مع كاساس، وحلّ الإشكالات وسوء الفهمِ الأخير، ولا يوجد أي شيء الآن يعكر مسيرة المنتخب الوطني".

وأوضح: "نطمئن الجميع بأن كاساس مستمر في قيادة المنتخب، وندعو الجماهير العراقية الكريمة ووسائل الإعلام الغراء إلى مساندة المنتخب في التصفيات والاستحقاقات الرياضية المرتقبة".

كما بعث خيسوس كاساس، رسائل اطمئنان تؤكد استمراره بالعمل مع أسود الرافدين، سعيا لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في المقابل جاءت رؤية اتحاد كرة القدم منسجمة تماما مع تأكيدات استمرار المدرب بعمله.

وأكد كاساس خلال لقاء فيديوي نشر عبر موقع نادي قادش الإسباني، إنه ملتزم تماما بقيادة أسود الرافدين، كما أن هدفه الأساس بلوغ منتخبنا المونديال العالمي وتحقيق حلم أكثر من 40 مليون عراقي.

وكان كاساس قد طالب الاتحاد العراقي بزيادة راتبه في عقده الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الجيدة التي قدمها بقيادة "أسود الرافدين" لصدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي في الـ25 من شهر أغسطس/ آب الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.
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إشارات مطمئنة

استمرار المدرب الاسباني كاساس

"اسود الرافدين"

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