إشارات مطمئنة تؤكد استمرار المدرب كاساس مع "اسود الرافدين"

ويأتي هذا التأكيد من يونس محمود، بسبب الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بين كاساس وأعضاء الاتحاد، على خلفية عدم تجديد عقده حتى الآن وفق الزيادة التي طالب بها المدرب.وقال محمود في بيان عبر حسابه على "فيسبوك": "كما نوهت قبل أيام وقلت للجماهير، لا يوجد أي خلافات مع الإسباني كاساس، ها هو رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال يؤكد لكم ببيان رسمي ما ذهبنا إليه قبل أيام وأكررها للجميع، المنتخب العراقي خط أحمر وإرث وطني كبير لا يمكن المساس بمشروعه".وكان الرئيس عدنان درجال، قد أكد في بيان استمرار كاساس في منصبه مدربًا لأسود الرافدين. وجاء في البيان: "جماهيرنا الرياضيّة الوفية، نؤكد لكم أنه لا توجد أي خلافات مع مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، الذي يحظى بتقدير عال في الأوساط الجماهيرية ومن قبلنا أيضًا، نظرًا لجهوده القيمة التي بذلها مع أسود الرافدين في الاستحقاقات الرياضية الماضية".وأضاف رئيس الاتحاد العراقي: "ولكي نكونَ بعيدين كل البعد عن المناكفات الإعلامية والتراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي، نؤكد أنه تم التواصل مع كاساس، وحلّ الإشكالات وسوء الفهمِ الأخير، ولا يوجد أي شيء الآن يعكر مسيرة المنتخب الوطني".وأوضح: "نطمئن الجميع بأن كاساس مستمر في قيادة المنتخب، وندعو الجماهير العراقية الكريمة ووسائل الإعلام الغراء إلى مساندة المنتخب في التصفيات والاستحقاقات الرياضية المرتقبة".وأكد كاساس خلال لقاء فيديوي نشر عبر موقع نادي قادش الإسباني، إنه ملتزم تماما بقيادة أسود الرافدين، كما أن هدفه الأساس بلوغ منتخبنا المونديال العالمي وتحقيق حلم أكثر من 40 مليون عراقي.وكان كاساس قد طالب الاتحاد العراقي بزيادة راتبه في عقده الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الجيدة التي قدمها بقيادة "أسود الرافدين" لصدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وسيدخل المنتخب العراقي في معسكر تدريبي في الـ25 من شهر أغسطس/ آب الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.