تسبب بمقتل شرطي.. اعتقال لاعب دولي مصري

وصدم اللاعب صباح اليوم الأحد أمين شرطة بسيارته، ما أسفر عن وفاة الشرطي.وبحسب وسائل الإعلام المصرية، فقد كان "حارس الزمالك محمد صبحي بصحبة فتوح في السيارة خلال عودتهما من الساحل الشمالي قبل دهس الضحية".وتم إبلاغ وزارة الصحة وحفظ جثمان الضحية في أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفق مصادر محلية.وغادر صبحي قسم الشرطة خلال الساعات الماضية، لعدم كونه مطلوبا على ذمة التحقيقات فيما تم الاحتفاظ بفتوح.