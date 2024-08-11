تسبب بمقتل شرطي.. اعتقال لاعب دولي مصري

اليوم الأخير لأولمبياد باريس.. ذهبية جديدة للعرب
08:49 | 2024-08-11
أندية عراقية بمشكلة "معقدة".. ما قصة قرار حظر تسجيل اللاعبين من "فيفا"؟
06:42 | 2024-08-11
إشارات مطمئنة تؤكد استمرار المدرب كاساس مع "اسود الرافدين"
06:00 | 2024-08-11
الرباع علي عمار.. لم يحصد ميدالية أولمبية إلا أنه فاز بحب الجماهير العراقية
05:15 | 2024-08-11
وسام رزق يبدأ مهامه الرسمية مع القوة الجوية.. ماذا عن الصفقات الجديدة؟
04:36 | 2024-08-11
آخر مستجدات تأهيل ملعب "جذع النخلة" لاستضافة التصفيات المونديالية "الحاسمة"
03:45 | 2024-08-11