Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوعد: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كم تبلغ المكافأة المالية لبطل كأس السوبر الأوروبي 2024؟

رياضة

2024-08-14 | 07:38
كم تبلغ المكافأة المالية لبطل كأس السوبر الأوروبي 2024؟
6,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشفت تقارير إعلامية عن قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها الفريق المُتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي 2024، بين ريال مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي.

ويلتقي الفريقان على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، في العاشرة مساء يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.

وسلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على قيمة المكافأة المالية التي تنتظر بطل كأس السوبر الأوروبي هذا العام، لكنها أشارت إلى أنها "تتفوق بفارق طفيف للغاية عما سيحصل عليه الوصيف".

وأفاد المصدر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يرصد 9 ملايين يورو كإجمالي الجوائز المالية في بطولة السوبر القاري لهذا العام.

وأضاف "كل فريق يشارك في المباراة سيحصل على 4 ملايين يورو، بجانب مليون واحد إضافي من نصيب البطل المتوج باللقب".

ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، كرقم قياسي يفض به الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي بـ5 ألقاب لكل منهم.

في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد أن تُوج مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب باير ليفركوزن الألماني بفوزه 3-0.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

كم تبلغ المكافأة المالية لبطل كأس السوبر الأوروبي 2024؟

كأس السوبر الأوروبي 2024

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تطورات جديدة بعد حادث طعن والد لامين لامال
14:45 | 2024-08-15
ينطلق غداً.. تغييرات منتظرة في موسم البريميرليج الجديد
13:46 | 2024-08-15
قبل افتتاح الليجا.. برشلونة يتلقى مفاجأة سارة
12:20 | 2024-08-15
نجل رونالدينيو ينتهي مشواره قبل البداية مع برشلونة
12:00 | 2024-08-15
أول تعليق من يامال بعد حادثة طعن والده
09:16 | 2024-08-15
الجولتين الثالثة والرابعة.. تحديد موعد مباراتي العراق ضد فلسطين وكوريا الجنوبية
07:04 | 2024-08-15
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
33.28%
05:25 | 2024-08-15
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
05:25 | 2024-08-15
قرار رفع سعر زيت الوقود يدفع الى تظاهرة في بغداد (صور)
15.72%
04:02 | 2024-08-15
قرار رفع سعر زيت الوقود يدفع الى تظاهرة في بغداد (صور)
04:02 | 2024-08-15
غضب عراقي من اعلامي كويتي.. ماذا فعل؟
15.6%
10:17 | 2024-08-14
غضب عراقي من اعلامي كويتي.. ماذا فعل؟
10:17 | 2024-08-14
السومرية نيوز تنشر قرار الإفراج عن الضابط &quot;عمر نزار&quot; المحكوم بالمؤبد
13.65%
05:00 | 2024-08-14
السومرية نيوز تنشر قرار الإفراج عن الضابط "عمر نزار" المحكوم بالمؤبد
05:00 | 2024-08-14
مكتب السيد السيستاني ينشر توجيهات بخصوص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)
11.19%
13:55 | 2024-08-14
مكتب السيد السيستاني ينشر توجيهات بخصوص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)
13:55 | 2024-08-14
بسبب طبق معكرونة.. قتل زوجته القاصر والقى بها من سطح المنزل
10.56%
08:19 | 2024-08-15
بسبب طبق معكرونة.. قتل زوجته القاصر والقى بها من سطح المنزل
08:19 | 2024-08-15
المزيد
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المصارف الرقمية.. تخوفات من غسيل اموال وتهريب عملة لبنوك ليس لها فروع (شاهد)
Play
المصارف الرقمية.. تخوفات من غسيل اموال وتهريب عملة لبنوك ليس لها فروع (شاهد)
06:00 | 2024-08-15
بالفيديو: النفايات تغزو شارع المواكب بالديوانية‎
Play
بالفيديو: النفايات تغزو شارع المواكب بالديوانية‎
03:58 | 2024-08-15
منفذ زرباطية يستقبل الزائرين الاجانب المتوجهين الى كربلاء‎.. فيديو
Play
منفذ زرباطية يستقبل الزائرين الاجانب المتوجهين الى كربلاء‎.. فيديو
02:13 | 2024-08-15
بلدية النجف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين‎
Play
بلدية النجف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين‎
01:01 | 2024-08-15
اندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في الديوانية
Play
اندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في الديوانية
16:41 | 2024-08-14
غرامات وهمية.. ما يحصل في بعض مناطق بغداد
Play
غرامات وهمية.. ما يحصل في بعض مناطق بغداد
13:35 | 2024-08-14
حرارة "آب" تحرق الوعود وتكشف زيف الإنجازات
Play
حرارة "آب" تحرق الوعود وتكشف زيف الإنجازات
13:27 | 2024-08-14
رئاسة البرلمان.. المشهداني يحظى بتأييد "العزم والسيادة" بعد تخلي "تقدم" عنه
Play
رئاسة البرلمان.. المشهداني يحظى بتأييد "العزم والسيادة" بعد تخلي "تقدم" عنه
13:04 | 2024-08-14
آلاف الزائرين الأجانب يتدفقون.. عدسة السومرية حاضرة في منفذ الشلامجة
Play
آلاف الزائرين الأجانب يتدفقون.. عدسة السومرية حاضرة في منفذ الشلامجة
11:43 | 2024-08-14
تكسير للآليات واصابة موظفين.. بلدية تكريت توثق اعتداءات المتجاوزين على الأراضي (فيديو)
Play
تكسير للآليات واصابة موظفين.. بلدية تكريت توثق اعتداءات المتجاوزين على الأراضي (فيديو)
05:40 | 2024-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.