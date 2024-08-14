كم تبلغ المكافأة المالية لبطل كأس السوبر الأوروبي 2024؟

ويلتقي الفريقان على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية، في العاشرة مساء يوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة.وسلّطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على قيمة المكافأة المالية التي تنتظر بطل كأس السوبر الأوروبي هذا العام، لكنها أشارت إلى أنها "تتفوق بفارق طفيف للغاية عما سيحصل عليه الوصيف".وأفاد المصدر بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يرصد 9 ملايين يورو كإجمالي الجوائز المالية في بطولة السوبر القاري لهذا العام.وأضاف "كل فريق يشارك في المباراة سيحصل على 4 ملايين يورو، بجانب مليون واحد إضافي من نصيب البطل المتوج باللقب".ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، كرقم قياسي يفض به الشراكة مع غريمه التقليدي برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي بـ5 ألقاب لكل منهم.في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة لأول مرة في تاريخه، بعد أن تُوج مؤخرا بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب باير ليفركوزن الألماني بفوزه 3-0.