نجم الجزائر ينتقل إلى الشرطة.. من هو "جمال الدين بن العمري"؟ (فيديو)

وقضى بن العمري (34 عامًا) موسمًا واحدًا مع عميد الفرق الجزائرية، ليرحل عنه بالتراضي بعد اتفاق الطرفين على ذلك، مثلما كشف عنه الفريق المتوج بلقب الدوري الجزائري الموسم الماضي 2023-24.وكان الدولي الجزائري ضمن التشكيل الذي أسهم في فوز مولودية الجزائر بلقب الدوري، بعد غياب دام 14 عامًا، شأنه شأن مواطنه يوسف بلايلي الذي غادر هو الآخر "العميد" صوب نادي الترجي الرياضي التونسي.وأعلن نادي الشرطة العراقي، فجر اليوم الخميس 15 أغسطس/آب، تعاقده مع الجزائري جمال الدين بن العمري من دون الكشف عن تفاصيل العقد المبرم بين الطرفين، مكتفيًا بنشر مقطع فيديو يظهر بعض المناظر والأماكن الشهيرة في الجزائر والعراق.وتضمن مقطع الفيديو كذلك بعض اللقطات الخالدة في مسيرة اللاعب، سواء مع منتخب بلاده الجزائر أو الفرق التي لعب لها في الوطن العربي وأوروبا، مرفقًا الفيديو بعبارة: "القيثارة تعزف بلحن جزائري، بن العمري يكمل سمفونية البطل".وأشارت تقارير إعلامية جزائرية إلى أن بن العمري وقع على عقد يمتد لموسم واحد مع نادي الشرطة أو "القيثارة" -مثلما يلقب-، ليخوض بذلك تجربة جديدة مع الفريق المتوج الموسم الماضي بثنائية الدوري والكأس في العراق.ويستعد الشرطة كذلك للمشاركة في النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الجديد 2024-25، وسيكون في التصنيف الأول للقرعة التي ستجرى، غدًا الجمعة، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.ولا تعد هذه التجربة هي الأولى بالنسبة للدولي الجزائري في الدوريات العربية، بل سبق له أن لعب مع فرق مثل الشباب السعودي وقطر القطري والوصل الإماراتي، والخليج السعودي كذلك، ليحط الرحال هذه المرة في بلاد الرافدين للعب مع نادي الشرطة.وخاض الجزائري جمال الدين بن العمري تجربة واحدة في أوروبا كانت مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، علمًا وأنه يملك مسيرة مميزة مع منتخب الجزائر الأول، حيث توج معه بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، وقدم مستوى رائعًا في تلك النسخة التي احتضنتها الأراضي المصرية، كما أنه توج مع منتخب "الخضر" بلقب كأس العرب 2021 في قطر.