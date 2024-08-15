الجولتين الثالثة والرابعة.. تحديد موعد مباراتي العراق ضد فلسطين وكوريا الجنوبية

السومرية نيوز – رياضة



حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد إقامة مباريات منتخب العراق في الجولتين الثالثة والرابعة، للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026.





مباريات "حاسمة" تنتظر منتخب العراق

وسيحتضن ملعب البصرة الدولي يوم الخميس العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلي لبغداد، مواجهة العراق وفلسطين بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.



كما سيحتضن استاد سيول كأس العالم، مواجهة منتخب العراق ضد كوريا الجنوبية في يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من الشهر ذاته، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة.



ويستهل المنتخب العراقي مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة عمان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، في ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.



وبعدها سيلاقي المنتخب العراقي نظيره الكويتي، على استاد جابر الأحمد الدولي في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل عند الساعة التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلي.



وتحدث عضو اتحاد الكرة العراقي أحمد الموسوي عن استعدادت أسود الرافدين للتصفيات، بقوله، "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس سيصل إلى بغداد يوم 23 أو 24 من شهر آب الجاري، استعدادًا للبدء بتحضيرات منتخب العراق قبل لقاء منتخب عُمان في أولى مبارياته بالتصفيات".



وأضاف: "وفد المنتخب العراقي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 من الشهر الجاري، لخوض معسكر تدريبي هناك بوجود اللاعبين المحليين والمحترفين الذين تسمح أنديتهم بتفريغهم، كون نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم الأندية في مثل هذه التصفيات القارية الرسمية بتفريغ لاعبيها لتمثيل منتخباتهم الوطنية قبل 72 ساعة من بدء أي مباراة رسمية"، بحسب winwin. ويبدأ منتخب العراق تحضيراته للتصفيات بمعسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، يبدأ في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/ آب الحالي ويستمر حتى الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.ويستهل المنتخب العراقي مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة عمان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، في ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.وبعدها سيلاقي المنتخب العراقي نظيره الكويتي، على استاد جابر الأحمد الدولي في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل عند الساعة التاسعة مساءً بحسب التوقيت المحلي.وتحدث عضو اتحاد الكرة العراقي أحمد الموسوي عن استعدادت أسود الرافدين للتصفيات، بقوله، "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس سيصل إلى بغداد يوم 23 أو 24 من شهر آب الجاري، استعدادًا للبدء بتحضيرات منتخب العراق قبل لقاء منتخب عُمان في أولى مبارياته بالتصفيات".وأضاف: "وفد المنتخب العراقي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 من الشهر الجاري، لخوض معسكر تدريبي هناك بوجود اللاعبين المحليين والمحترفين الذين تسمح أنديتهم بتفريغهم، كون نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم يلزم الأندية في مثل هذه التصفيات القارية الرسمية بتفريغ لاعبيها لتمثيل منتخباتهم الوطنية قبل 72 ساعة من بدء أي مباراة رسمية"، بحسب

وكان مدرب منتخب العراق كاساس قد استدعى 21 لاعبًا لمعسكر الدوحة، وهم كل من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أكام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.