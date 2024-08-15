Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوعد: سأعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ينطلق غداً.. تغييرات منتظرة في موسم البريميرليج الجديد

رياضة

2024-08-15 | 13:46
ينطلق غداً.. تغييرات منتظرة في موسم البريميرليج الجديد
المصدر:
موقع كووورة
1,632 مشاهدة

ينطلق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، غدا الجمعة، مع بعض التغييرات المنتظر حدوثها في الموسم الجديد للمسابقة العريقة.

تقنية الفيديو
نجت تقنية حكم الفيديو المساعد من جهود وولفرهامبتون لإلغائه، في الاجتماع العام السنوي لرابطة البريميرليج، حيث يتم تطبيقه لموسم آخر.

وينصب المسعى الجديد على أهمية مبدأ "اتخاذ الحكام القرار"، حيث تريد الرابطة أن يتدخل حكام فار في القرارات الذاتية فقط إذا كان القرار على أرض الملعب خاطئا بشكل واضح وجلي، بعد التحقق من الأدلة المتاحة بسهولة.

وكانت هناك جهود لتحسين الاتصالات أيضا بين مسؤولي التقنية وحكام المباريات، حيث تستمر لقطات الشاشة والرسومات التي تشرح سبب إلغاء الهدف في العرض على شاشات الملاعب الضخمة.

وسيتم أيضا عرض الأهداف التي تم إلغاؤها على أرض الملعب والتي تمت الموافقة عليها بواسطة فار هذا الموسم، وكذلك الأهداف التي تسبب فحصها تأخيرا في استئناف المباريات.

ووفرت رابطة الدوري أيضا حسابا جديدا لها على موقع "إكس"، حيث سيتم تقديم تحديثات "مباشرة" للأهداف بعد اكتمال فحصها من قبل تقنية الفيديو.

الوقت الضائع
يستمر الحكام في حساب الوقت الضائع بالضبط بسبب توقف اللعب، مع إجراء تعديل واحد بسيط، حيث لن تتم إضافة أول 30 ثانية بعد تسجيل الهدف إلى نهاية وقت الشوط الأول.

ولكن، سيتم إضافة أي وقت احتفالي لاحق، أو وقت مستغرق في فحص تقنية الفيديو، وترى الرابطة أن هذا سيقلل من طول المباراة بمعدل دقيقة و38 ثانية.

التسلل
ستكون تقنية التسلل شبه الآلية وسيلة أخرى لتوفير الوقت، حيث يقدر أنها ستوفر 31 ثانية من متوسط فحص التسلل، وستكون أكثر دقة من خطوط تقنية الفيديو المرسومة يدويا، ورغم ذلك، لن تكون تلك التقنية جاهزة في بداية الموسم.

وتعهدت رابطة الدوري بتقديمها بعد إحدى فترات روزنامة المباريات الدولية في الخريف، ومن المرجح أن يبدأ تطبيقها في تشرين الأول المقبل.

لمسة اليد
سيصبح من الآن فصاعدا منح بطاقة صفراء في حال حرمان اللاعب من فرصة واضحة لتسجيل هدف من خلال لمسة يد، إذا لم يتم اعتبار هذه اللمسة متعمدة، وبالطبع سيتم احتساب ركلات جزاء لأي مخالفة لمسة يد تحتسب داخل منطقة الجزاء.

فيما يتعلق بلمسات اليد الأخرى، يقر هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام، بوجود حالات في الموسم الماضي تتم فيها معاقبة اللاعبين حتى عندما تكون أيديهم أو ذراعهم في وضع مبرر للفعل الذي تم القيام به، حيث يريد أن يتوقف ذلك.

العوامل الأخرى التي سيتم توجيه الحكام للنظر فيها هذا الموسم بشأن مخالفات لمسة اليد المحتملة، هي: قرب اللاعب من الكرة، إذا تم استخدام الذراع لدعم الجسم أثناء السقوط أو قيام اللاعب بصد الكرة أو لعبها على ذراعه، حيث يوجد تغيير واضح في مسار الكرة.

منطقة الجزاء
هناك تغيير آخر في القانون يتعلق بدخول اللاعبين إلى منطقة الجزاء خلال تنفيذ ركلات الجزاء، حيث لن يتم معاقبة المخالفين إلا في حال اعتبارهم قد أثروا على ركلة الجزاء بطريقة ما، بنفس الطريقة التي يتم بها معاقبة حارس المرمى.

في الماضي، كان الحكم يأمر بإعادة ركلة الجزاء إذا تعدى اللاعبون (المهاجمون والمدافعون) - الآن سيبحث الحكام عن التأثير، لذلك إذا تعدى المهاجمون والمدافعون، ولكن المهاجم فقط هو الذي كان له تأثير ملموس، فسيتم منح ركلة حرة غير مباشرة بدلا من إعادة ركلة الجزاء.

سلوك المشاركين
تشعر رابطة الدوري الإنجليزي بأن الانتقادات الموجهة لتقنية الفيديو من جانب اللاعبين والمديرين الفنيين والأندية كانت ضارة، وقد طلبت المشورة بشأن هذه القضية في "وقت السلم" النسبي في الصيف ودعت الأندية وموظفيها للتحلي بضبط النفس.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة: "لقد طلبنا من الأندية الصبر في تصحيح الأمر. لقد مر 5 سنوات فقط على تطبيق الفار. الأمر يستغرق وقتا. كرة القدم جديدة نسبيا على التكنولوجيا. أعتقد أن الأمر سيحتاج بعض الوقت قبل تطبيق التكنولوجيا".

وينبغي على أولئك غير القادرين على كبح جماح أنفسهم أن يكونوا على دراية بالصلاحيات التنظيمية المتزايدة المتاحة الآن للتعامل مع التعليقات غير المحترمة.

وعلى أرض الملعب، تلتزم الرابطة بالنموذج الذي استخدمته في الموسم الماضي في التعامل مع الاحتجاج على القرارات بدلاً من تبني نهج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الذي يتيح لقادة الفرق فقط التحدث إلى الحكام عندما تحدث مشكلة.

وسوف يعرض الركض نحو الحكم ومواجهته، والسلوك غير المحترم تجاهه بشكل واضح، مرتكبه لعقوبة الحصول على بطاقة صفراء، وبالتأكيد لم تهدأ حملة في الموسم الماضي بعد شهر أو شهرين، حيث تم إشهار 173 بطاقة صفراء للاحتجاج على القرارات التحكيمية في الموسم الماضي، مقارنة بـ 79 بطاقة موسم 2022-2023.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

البريميرليج

تغييرات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تطورات جديدة بعد حادث طعن والد لامين لامال
14:45 | 2024-08-15
قبل افتتاح الليجا.. برشلونة يتلقى مفاجأة سارة
12:20 | 2024-08-15
نجل رونالدينيو ينتهي مشواره قبل البداية مع برشلونة
12:00 | 2024-08-15
أول تعليق من يامال بعد حادثة طعن والده
09:16 | 2024-08-15
الجولتين الثالثة والرابعة.. تحديد موعد مباراتي العراق ضد فلسطين وكوريا الجنوبية
07:04 | 2024-08-15
نجم الجزائر ينتقل إلى الشرطة.. من هو "جمال الدين بن العمري"؟ (فيديو)
05:39 | 2024-08-15
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
33.28%
05:25 | 2024-08-15
ما هي المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي اعتباراً من الأسبوع المقبل؟
05:25 | 2024-08-15
قرار رفع سعر زيت الوقود يدفع الى تظاهرة في بغداد (صور)
15.72%
04:02 | 2024-08-15
قرار رفع سعر زيت الوقود يدفع الى تظاهرة في بغداد (صور)
04:02 | 2024-08-15
غضب عراقي من اعلامي كويتي.. ماذا فعل؟
15.6%
10:17 | 2024-08-14
غضب عراقي من اعلامي كويتي.. ماذا فعل؟
10:17 | 2024-08-14
السومرية نيوز تنشر قرار الإفراج عن الضابط &quot;عمر نزار&quot; المحكوم بالمؤبد
13.65%
05:00 | 2024-08-14
السومرية نيوز تنشر قرار الإفراج عن الضابط "عمر نزار" المحكوم بالمؤبد
05:00 | 2024-08-14
مكتب السيد السيستاني ينشر توجيهات بخصوص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)
11.19%
13:55 | 2024-08-14
مكتب السيد السيستاني ينشر توجيهات بخصوص زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)
13:55 | 2024-08-14
بسبب طبق معكرونة.. قتل زوجته القاصر والقى بها من سطح المنزل
10.56%
08:19 | 2024-08-15
بسبب طبق معكرونة.. قتل زوجته القاصر والقى بها من سطح المنزل
08:19 | 2024-08-15
المزيد
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

المصارف الرقمية.. تخوفات من غسيل اموال وتهريب عملة لبنوك ليس لها فروع (شاهد)
Play
المصارف الرقمية.. تخوفات من غسيل اموال وتهريب عملة لبنوك ليس لها فروع (شاهد)
06:00 | 2024-08-15
بالفيديو: النفايات تغزو شارع المواكب بالديوانية‎
Play
بالفيديو: النفايات تغزو شارع المواكب بالديوانية‎
03:58 | 2024-08-15
منفذ زرباطية يستقبل الزائرين الاجانب المتوجهين الى كربلاء‎.. فيديو
Play
منفذ زرباطية يستقبل الزائرين الاجانب المتوجهين الى كربلاء‎.. فيديو
02:13 | 2024-08-15
بلدية النجف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين‎
Play
بلدية النجف تنفذ خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين‎
01:01 | 2024-08-15
اندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في الديوانية
Play
اندلاع حريق قرب محطة للكهرباء في الديوانية
16:41 | 2024-08-14
غرامات وهمية.. ما يحصل في بعض مناطق بغداد
Play
غرامات وهمية.. ما يحصل في بعض مناطق بغداد
13:35 | 2024-08-14
حرارة "آب" تحرق الوعود وتكشف زيف الإنجازات
Play
حرارة "آب" تحرق الوعود وتكشف زيف الإنجازات
13:27 | 2024-08-14
رئاسة البرلمان.. المشهداني يحظى بتأييد "العزم والسيادة" بعد تخلي "تقدم" عنه
Play
رئاسة البرلمان.. المشهداني يحظى بتأييد "العزم والسيادة" بعد تخلي "تقدم" عنه
13:04 | 2024-08-14
آلاف الزائرين الأجانب يتدفقون.. عدسة السومرية حاضرة في منفذ الشلامجة
Play
آلاف الزائرين الأجانب يتدفقون.. عدسة السومرية حاضرة في منفذ الشلامجة
11:43 | 2024-08-14
تكسير للآليات واصابة موظفين.. بلدية تكريت توثق اعتداءات المتجاوزين على الأراضي (فيديو)
Play
تكسير للآليات واصابة موظفين.. بلدية تكريت توثق اعتداءات المتجاوزين على الأراضي (فيديو)
05:40 | 2024-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق تحرير
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.