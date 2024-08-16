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نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2.. القوة الجوية في المجموعة الثانية رفقة التعاون السعودي

رياضة

2024-08-16 | 05:11
نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2.. القوة الجوية في المجموعة الثانية رفقة التعاون السعودي
2,095 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أسفرت نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 في دور المجموعات 2024-25، التي جرت وقائعها اليوم الجمعة، بفندق إنتركونتيننتال بكوالالمبور، عن مباريات متوازنة وصدامات عربية قوية في المجموعة الرابعة.

وأوقعت القرعة ممثل الكرة القطرية الوكرة ضمن المجموعة الأولى، حيث سيواجه تراكتور الإيراني وموهون باغان سوبر جانيت الهندي ورافشان الطاجيكي، فيما وقع بطل الدوري الأردني الحسين إربد في مجموعة تقريبًا عربية، إلى جانب شباب الأهلي الإماراتي والكويت الكويتي، وناساف الأوزباكي.

وتعد هذه هي المسابقة الجديدة التي تمثل المستوى الثاني من بطولات الأندية للرجال، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تتميز بمشاركة أكبر عدد من الفرق مقارنة بأي بطولة أندية أخرى في القارة الآسيوية.

وتتألف البطولة من ثماني مجموعات، موزعة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، حيث تحتوي كل مجموعة على أربعة أندية. تُقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب في الفترة من 17 سبتمبر/ أيلول إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول.

ووفقًا للوائح البطولة، لن يتمكن أي فريق من مواجهة فريق آخر من نفس الدولة في دور المجموعات. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام برنامج قرعة خاص لتجنب أي تعارضات أو مواقف معقدة.

وبعد الكشف عن نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 وانتهاء دور المجموعات، يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، الذي سيُقام بنظام الذهاب والإياب في الفترة من 11 إلى 20 فبراير 2025.

وسيتم تحديد مواجهات هذا الدور من خلال قرعة خاصة بالأدوار الإقصائية، التي ستحدد أيضًا مسارات الفرق في ربع وقبل النهائي وحتى النهائي. ويستمر في تطبيق فصل المناطق طوال البطولة.

وستقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي أيضًا بنظام الذهاب والإياب، وذلك في الفترات من 4 إلى 13 مارس 2025، ومن 8 إلى 16 أبريل 2025 على التوالي. ستختتم البطولة بالمباراة النهائية التي ستُقام في مباراة واحدة يوم 17 مايو/ أيار 2025.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 في دور المجموعات
في الجدول التالي، نتعرف على نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2024-25، والتي تعد إحدى أهم البطولات على مستوى الأندية في القارة الآسيوية، حيث تم توزيع الفرق المشاركة على ثماني مجموعات متساوية بين منطقتي الغرب والشرق.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2 2024-2025

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏AFC LEAGUE CHAMPIONS TWO الشرق المجموعة السادسة PERSIB المجموعة الخامسة پرسیب SYDNEY .(إندونيسيا) بورت اف سي ليون سيتی (تايلاند) (سنغافورة) زيجياتغ إيسترن الصين كايا إيلويلو هونع |كونخ هير وشيما سيدني إف سي (أستراليا) (الخلبين) المجموعة الثامنة (اليايان) المجموعة السابعة JEONBUK موانغ نونغ دينامیك هيرب (بابلاند) (العلبين) " سيلا نغور سيلانغور جيونبوك MAW (ماليزيا) (جمهور (كوريا GKOK NITED لي مان تامبتيز رومرز (هونع (هونع_كونع) (كونغ (ستغافورة) نام دینه بانكوك يونايتد (ميشام) (تايلائد) bein SPORTS‏'‏‏
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موعد مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2 2024-25
بالنسبة للغرب، ستبدأ مباريات دوري أبطال آسيا 2 في 17 سبتمبر، وتستمر حتى 4 ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ستنتهي فيه مباريات الشرق التي ستبدأ في 18 سبتمبر.

مواعيد مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2

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نتائج قرعة

دوري أبطال آسيا 2

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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