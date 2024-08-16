الكشف عن قيمة جوائز دوري النخبة الآسيوي

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أنه "رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة، مقارنة بنسختها السابقة، التي أقيمت تحت مسمى دوري أبطال آسيا".وأوضح أن "الفائز بلقب البطولة القارية الجديدة هذا الموسم، سيحصل على "12 مليون دولار على الأقل".وأضاف الاتحاد أن "الأندية المشاركة في دور المجموعات ستحصل على "ما لا يقل عن 800 ألف دولار".وكان الاتحاد الآسيوي قد أجرى قرعة دوري النخبة، اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن صدامات مثيرة بين عمالقة القارة.وأجرى الاتحاد، مجموعة تعديلات على نظام البطولة، لتقتصر على مشاركة أقوى 24 فريقا في القارة، 12 من الغرب، ومثلها من الشرق.وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضم 12 فريقًا من الغرب، والثانية تضم 12 أيضًا من الشرق.وأجريت قرعة الدور الأول، بحيث يلعب كل فريق في الغرب مع 8 منافسين فقط من مجموعته، 4 مباريات على أرضه، ومثلها خارج أرضه، بينما لن يواجه 3 فرق، ونفس الأمر في الجانب الشرقي.ويجب أن يلعب كل فريق ضد 8 منافسين، 4 من كل تصنيف، كما يجب أن يلعب كل فريق، ضد فريقين من التصنيف الأول على أرضه، وآخرين خارج أرضه، وأيضًا فريقين من التصنيف الثاني على أرضه، ومثلهما خارج الديار.وتم توجيه القرعة بحيث لا تسفر عن مواجهات بين فرق البلد الواحد، لذلك لن نشاهد في الدور الأول مواجهات سعودية أو إماراتية أو قطرية خالصة.