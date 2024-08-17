نهائي كأس السوبر السعودي بين النصر والهلال.. متعة كروية منتظرة اليوم

وتأهل "العالمي" إلى النهائي بعد تحقيقه لفوز صريح ضد التعاون بثنائية نظيفة في نصف النهائي بثنائية، وذلك في مباراة تـألق فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من جانب النصر، بتسجيله هدفًا وتقديمه تمريرة حاسمة أيضًا.وفي الجهة المقابلة، تجاوز الهلال عقبة الأهلي في الكلاسيكو ضمن نصف النهائي بصعوبة، بعد تعادله معه بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي، واضطراره لخوض ركلات الترجيح، وفوزه بها بنتيجة (4-1).وسيكون هذا النهائي هو الثالث الذي سيجمع بين النصر والهلال في مسابقة كأس السوبر السعودي، بعد أن سبق لهما أن تقابلا مرتين في المحطة الختامية للبطولة التي أقيمت لأول مرة بشكلها الحالي عام 2013.وعاد الفوز في النهائي الأول الذي جمع بين الفريقين لمصلحة الزعيم الهلالي بنتيجة (1-0)، وذلك في المباراة التي أقيمت يوم 12 أغسطس 2015 بملعب "لوفتوس رود"، التابع لنادي كوينز بارك رينجرز في العاصمة الإنجليزية لندن.وكان النهائي الثاني لمصلحة النصر بتفوق واضح بنتيجة (3-0)، خلال لقاء أقيم يوم 30 يناير/ كانون الثاني 2021 في ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في الرياض، ليتعادل الفريقان بذلك في عدد الانتصارات المحققة بينها في نهائي كأس السوبر السعودي.وسيكون نهائي اليوم السبت فرصة حقيقية أمام الفريقين لكسر التعادل بينهما، وتأكيد تفوق واحد منهما على الآخر في كأس السوبر السعودي، وفض الشراكة بينهما في عدد الانتصارات ضد بعضهما البعض في المشهد الختامي للبطولة.ويقود النجم رونالدو حلم وسعي النصر للتتويج بأول ألقابه خلال الموسم الكروي الجديد 2024-25، وفي الجهة الأخرى سيعتمد "الزعيم" على مدربه البرتغالي جورجي جيسوس وكوكبة نجومه لحصد اللقب.وقبل خوض نهائي اليوم بين النصر والهلال في كأس السوبر السعودي، يعد "الزعيم" هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بهذه المسابقة، وعددها 4 ألقاب، ثم يليه "العالمي" مباشرة في المركز الثاني بإحرازه للقبين اثنين.