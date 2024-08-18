كاساس سيقود "أسود الرافدين" بالتصفيات المونديالية.. قرار "حاسم" من الاتحاد العراقي

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وكان المدرب الإسباني قد طالب بتعديل عقده، بزيادة راتبه رفقة جهازه المساعد في وقت يتطلع الاتحاد العراقي لرفعه إلى مليون و750 ألف دولار سنويًا فقط.وقال عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي، "الاتحاد سبق له أن شكل لجنة للتفاوض مع المدرب وهذه اللجنة عملت بشكل كبير على حسم المفاوضات مع التقني الإسباني وعرضت نتائج المفاوضات على المكتب التنفيذي، الذي اجتمع أعضاؤه واتفقوا بالإجماع على تجديد عقد المدرب والموافقة على تعديل راتبه".وأضاف: "الاتحاد العراقي بصدد الإعلان عن الموافقة الرسمية من أجل تجديد عقد المدرب، بالتالي فإن كاساس مستمر في عمله كمدير فني للمنتخب العراقي وسيقود "أسود الرافدين" في المرحلة الحاسمة من التصفيات وسيصل العاصمة بغداد قريبًا جدًا قبل التوجه إلى الدوحة والدخول في معسكر تدريبي استعدادًا لمواجهة عمان".وفيما يخص اختلاف وجهات النظر في الاتحاد العراقي، أكد الموسوي: "هذه الأمور طبيعية وتحدث في كل اتحادات العالم، الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي للغاية، ولكن هناك من يتحدث عن وجود عراك بالأيدي وصراخ وما شابه ذلك، هنا أود أن أؤكد بأن هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقًا، والعلاقة بين الأعضاء مميزة".وأكمل: "هناك محاولات للخروج بتصريحات ومواضيع تحاول زعزعة الوضع العام للاتحاد العراقي والأمور الحالية مستقرة وهادئة"، موضحًا: "الاتحاد العراقي يسعى لتأمين النجاح للمنتخب في تصفيات كأس العالم وهذه هي المهمة الأهم والأصعب بالنسبة لنا ويجب أن يتكاتف الجميع لدعم منتخب العراق".وعن وضع مدرب منتخب العراق الأولمبي راضي شنيشل، أكد الموسوي: "الاتحاد العراقي وخلال أسبوعين سيصدر قرارًا رسميًا بشأن المدرب راضي شنيشل بعدما قدم استقالته للاتحاد ونود أن نؤكد للجميع بأن الاتحاد العراقي يحرص على اتخاذ القرارات الصحيحة"، بحسبويستعد المنتخب العراقي بقيادة كاساس للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة يبدأ من الـ25 من شهر أغسطس/ آب الحالي ويستمر حتى الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.