ما يعني تواجد علي الحمادي في الدوري الإنجليزي الممتاز للكرة العراقية؟

السومرية نيوز – رياضة



حدد اللاعب الدولي السابق أركان نجيب، فوائد لعب لاعب المنتخب العراقي علي الحمادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، مع نادي إبسويتش تاون.





وقال نجيب، "مشاهدة اللاعب العراقي علي الحمادي وهو يلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز فرحة لا توصف، أنا كعراقي أشعر بفخر كبير بحضور لاعب عراقي في مثل هذه المسابقة الكبيرة جدًا ودوري كبير أشاهده منذ 20 عامًا".



وأضاف: "وجود علي الحمادي في البريميرليغ يعني الكثير للكرة العراقية ولكل الجمهور العراقي الذي سيحرص على متابعة المباريات بشغف وحماس، أعتقد بأن بقاء علي الحمادي مع إبسويتش تاون يعتبر أيضًا من الأمور الترويجية للفريق وللدوري الإنجليزي، خصوصًا بعد مشاهدة أرقام التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وتابع: "الحمادي بإمكانه التألق والتسجيل في المباريات المقبلة، لأنه يمتلك الرغبة الحقيقية للنجاح ويلعب من قلبه وهو أيضًا لديه الشغف الكافي ليجعل الصعب سهلًا".



وأشار: "الحمادي يعتمد على قوته الجسمانية في حسم الصراعات الثنائية وهذا النوع من المهاجمين بإمكانه النجاح في أي بطولة أو مسابقة".



علي الحمادي بوابة لاعبي العراق نحو أوروبا

ونوه: "وجود الحمادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة كبيرة للاعب لكي يتألق وينتقل إلى فرق أكبر سواء في إنجلترا أو في أوروبا وهو بإمكانه أن يكون سفيرًا للكرة العراقية". ودخل الحمادي تاريخ الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في مباراة أمس الأول، ليصبح أول لاعب عراقي يشارك رسميًّا في مباراة بالبطولة.وقال نجيب، "مشاهدة اللاعب العراقي علي الحمادي وهو يلعب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز فرحة لا توصف، أنا كعراقي أشعر بفخر كبير بحضور لاعب عراقي في مثل هذه المسابقة الكبيرة جدًا ودوري كبير أشاهده منذ 20 عامًا".وأضاف: "وجود علي الحمادي في البريميرليغ يعني الكثير للكرة العراقية ولكل الجمهور العراقي الذي سيحرص على متابعة المباريات بشغف وحماس، أعتقد بأن بقاء علي الحمادي مع إبسويتش تاون يعتبر أيضًا من الأمور الترويجية للفريق وللدوري الإنجليزي، خصوصًا بعد مشاهدة أرقام التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي".وتابع: "الحمادي بإمكانه التألق والتسجيل في المباريات المقبلة، لأنه يمتلك الرغبة الحقيقية للنجاح ويلعب من قلبه وهو أيضًا لديه الشغف الكافي ليجعل الصعب سهلًا".وأشار: "الحمادي يعتمد على قوته الجسمانية في حسم الصراعات الثنائية وهذا النوع من المهاجمين بإمكانه النجاح في أي بطولة أو مسابقة".ونوه: "وجود الحمادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة كبيرة للاعب لكي يتألق وينتقل إلى فرق أكبر سواء في إنجلترا أو في أوروبا وهو بإمكانه أن يكون سفيرًا للكرة العراقية".