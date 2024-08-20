هجمة مرتدة.. مبابي يصعق باريس سان جيرمان بـ55 مليون يورو

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، عقب نهاية عقده، حيث انتقل بشكل مجاني إلى صفوف ريال مدريد.لكن الموسم الأخير لمبابي في باريس سان جيرمان لم يكن جيداً، حيث تم استبعاده في البداية، بسبب رفضه تجديد عقده، وبعد ذلك، عاد للعب، لكن ليس بشكل منتظم.وكانت المشكلة الكبرى، حين اتهمت فايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله، نادي باريس سان جيرمان بحجب مستحقات مالية للاعب.*مشكلة بين مبابي مهاجم ريال مدريد وباريس سان جيرمانويبدو أن هذه المشكلة تطورت، حيث ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن كيليان مبابي اتصل باللجنة القانونية لرابطة كرة القدم الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، للحصول على الدفعات المتبقية له من رواتب ومكافآت لم يحصل عليها من قبل نادي العاصمة.مبابي قبل هذه الخطوة كان أرسل إشعارًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان. وكان النادي قد صرح في يونيو/حزيران حينها أن المفاوضات جارية، لكن يبدو أن الأمور لم تحل.ووفقًا لصحيفة "لوموند"، فإن المبلغ الذي يطلبه مبابي يقترب من 55 مليون يورو إجماليًا، حيث سيعادل هذا المبلغ آخر 3 أشهر له في النادي من حيث الراتب و"المكافأة الأخلاقية" للاعب فضلاً عن جزء من مكافأة التوقيع.وسيواجه باريس سان جيرمان عقوبات إذا ثبتت صحة شكوى مبابي ضده، حيث سيخاطر النادي بالطعن على ترخيص النادي التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي يمنح للمشاركين في المسابقات الأوروبية، حيث إن أحد شروط منح هذا الترخيص هو عدم وجود متأخرات سواء للاعبين أو مدربين.