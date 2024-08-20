الشرطة يقدم طلبًا عاجلًا إلى الاتحاد العراقي يخص المشاركة الآسيوية

وسيواجه الشرطة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، على أرضه، أندية (باختاكور الأوزبكي، العين الإماراتي، النصر السعودي، والوصل الإماراتي)، كما سيخوض فريق القيثارة الخضراء، مواجهات خارج أرضه أمام (الهلال السعودي، بيرسبوليس الإيراني، استقلال طهران، والأهلي السعودي).وقدمت إدارة الشرطة طلبًا عاجلًا لاتحاد كرة القدم من أجل فتح التسجيل للاعبين محترفين آخرين كي يتمكن من مقارعة أندية آسيا التي ستلعب بفريق كامل من المحترفين، حسب ما ورد في خطاب النادي للاتحاد.واتحاد الكرة ما زال يدرس الموضوع على الرغم من تأكيد الشرطة بأن الفريق لن يتجاوز لوائح المسابقات بالدوري وسيلتزم بعدد المحترفين وإن الطلب مقتصر على البطولة الآسيوية فقط، كما ان إدارة الشرطة ستوجه طلبًا أيضًا إلى وسائل الإعلام والجماهير كي يظهر فريق القيثارة بالشكل المناسب بالبطولة الآسيوية، بحسب winwin.يشار الى ان إدارة الشرطة ترى أن فريقها ما زال بحاجة إلى صفقات جديدة وخصوصًا من اللاعبين المحترفين، إذ سيتم التعاقد مع لاعبين لن يلعبوا في دوري نجوم العراق وإنما ستكون مشاركتهم محصورة فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما ان إدارة النادي لديها اتفاقات مبدئية مع عدد من اللاعبين المحترفين وتنتظر موافقة الاتحاد العراقي من أجل زجهم في قائمة الفريق.وستنطلق مسيرة نادي الشرطة في البطولة يوم 16 سبتمبر/ أيلول المقبل 2024، حيث سيستضيف النصر السعودي في أولى مبارياته على ملعب الدولي وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت والدوحة.وستكون مشاركة نادي الشرطة المقبلة هي الخامسة لفريق "القيثارة الخضراء" في دوري أبطال آسيا، إذ ابتعد الفريق عن البطولة الآسيوية لثلاث سنوات متتالية من أجل التركيز على دوري نجوم العراق.