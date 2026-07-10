أول تعليق من جيسوس بعد تدريب البرتغال: رونالدو ليس مشكلة

وتسلم جيسوس مهام لمنتخب "البحارة" بشكل رسمي، ليخلف بذلك المدرب الإسباني في منصبه الذي غادره بعد وداع 2026.وخلال مراسم تقديمه للإعلام، قال جيسوس: "أعبر عن امتناني لرئيس على هذه الثقة لقيادة واحد من أرقى المنتخبات الوطنية على مستوى العالم".واستطرد قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الانتصار، وبناء على ما نملكه من كفاءات، نحن واثقون في قدرتنا على تطوير أداء اللاعبين وتعزيز مكانة ".كما أضاف: "أشعر باعتزاز كبير بهويتي ، واليوم أقف مدربا يحمل آمال وطموحات 11 مليون مواطن برتغالي".وفيما يخص قائد الفريق، أوضح: " لن يمثل عائقاً للمنتخب أو لي، ورغم تباين وجهات النظر، إلا أنني سأعقد معه ومع كافة اللاعبين جلسات فردية قريبا".وأردف: " أيقونة وطنية، وتجربة العمل معه ممتعة وسلسة، والمهم هو الوصول لتفاهم حول ما يمكننا تقديمه سوياً، لذا يتوجب عليّ استطلاع رغبته أولاً".ولفت جيسوس إلى أن الدون قد أفصح سابقاً عن نيته في الاعتزال بقميص ، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستحدد الخيار الأمثل لمسيرته.واختتم حديثه قائلاً: "رغم بلوغي الواحد والسبعين، إلا أن حيويتي تضاهي الخمسين بفضل نمط حياتي الصحي، وأنا مستعد لهذا التحدي الكبير بكل إيمان بالنجاح".