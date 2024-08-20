أمجد عطوان يصدم زاخو والمدرب طلال البلوشي بقرار مفاجئ.. هل سيذهب للشرطة؟

وكان المسؤولون في نادي زاخو، قد أكدوا بأن عطوان باقٍ مع الفريق في الموسم المقبل، نظرًا لعلاقته الممتازة بالمدرب القطري طلال البلوشي الذي سبق أن أقنعه بالانتقال للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الموسم الماضي.وسبق لعطوان أن أكد لإدارة نادي زاخو بأنه سيبقى ضمن صفوف الفريق، كونه مؤمن بمشروع نادي زاخو الذي يتطور من موسم لآخر بقيادة المدرب القطري طلال البلوشي، خصوصًا أن الفريق عزز صفوفه بلاعبين محترفين لديهم مشاركات في عدد من دوريات العالم.لكن خلال الـ48 ساعة الماضية، اتخذ اللاعب قرارًا مصيريًا بتغيير وجهته والابتعاد عن فريق زاخو، خصوصًا بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًا من فريقه الأسبق الشرطة العراقي، الذي أكد حاجته له، خصوصًا مع استحقاقات الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة وطموحاته بالحفاظ على لقب دوري نجوم العراق للموسم الرابع على التوالي.وبحسب winwin، فان عطوان وافق على عرض الشرطة الذي سيكون أعلى قليلًا من عرض زاخو من الناحية المادية، إلا أن الأمر المادي لم يكن السبب الوحيد لقبوله للعرض، كون اللاعب يرغب برفع سقف التحدي لديه والعودة إلى المشاركة في أعلى المنافسات بعد ابتعاده عنها لموسم كامل مع نادي زاخو.يشار الى ان عطوان يعيش حالة من الانتعاش حاليًا بعد عودته لصفوف المنتخب العراقي، إذ يسعى إلى حسم مستقبله والانتقال إلى الشرطة قبل التوجه إلى معسكر المنتخب العراقي في الدوحة بعد خمسة أيام.وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب أمجد عطوان نحو 800 ألف يورو حسب موقع "transfer market" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية.ويمتلك عطوان مع المنتخب العراقي 73 مباراة دولية، سجل خلالها 3 أهداف ولكنه ابتعد عن أسود الرافدين منذ كأس آسيا الأخيرة في قطر بسبب الإصابة والمشكلات الإدارية، لكنه سيكون ضمن قائمة العراق لتصفيات كأس العالم.