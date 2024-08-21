علي جاسم يحط رحاله في إيطاليا.. إليك جدول نجم العراق في اليوم الأول؟

winwin.

وتأخر نجم أسود الرافدين في الالتحاق بفريق كومو بسبب تأخر صدور تأشيرة الدخول إلى إيطاليا، فضلًا عن بطء الإجراءات المتعلقة باستخراج تصريح للعمل.وكشفت وسائل اعلام عن جدول نجم العراق في اليوم الأول له بنادي كومو، بقولها: "وصل منتصف ليلة أمس إلى كومو وكان في استقباله ممثلة عن النادي الإيطالي وتتحدث اللغة العربية، إذ اصطحبت جاسم إلى مقر إقامته الخاص بنادي كومو، حيث حصل على قسط كافٍ من الراحة للتخلص من إرهاق السفر بعد رحلة استغرقت أكثر من 8 ساعات".وأضافت: "جاسم سيلتقي أولاً مدرب كومو سيسك فابريغاس في مطلع اليوم الأربعاء وبعدها سيذهب إلى التدريبات ليتعرف على زملائه في الفريق الإيطالي، إذ يريد المدرب الإسباني إدخاله مباشرة في أجواء النادي لمساعدته في التأقلم والاعتياد على الأجواء".وتابعت: "أعضاء الطاقم الفني والإداري في نادي كومو درسوا وضعية اللاعب العراقي جيدًا وأيضًا هم على اطّلاع بما حدث معه في فريق أنطاليا سوبر التركي حين انتقل إليهم الصيف الماضي ليقرر العودة إلى سريعًا بعدما واجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع اللاعبين والأجواء".وأكملت: "اللاعب تحدث فور وصوله مع عائلته وطمأنهم، كما أجرى محادثات سريعة مع زملائه في المنتخب العراقي الذين حرصوا أيضًا على التواصل مع اللاعب وتحفيزه على التأقلم مع الظروف وتقديم كل ما لديه كي يتمسك بالفرصة التي قد تكون بوابة للاحتراف إلى فريق أعلى في إيطاليا وأوروبا"، بحسبوتعاقد نادي كومو الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع الجناح العراقي الدولي بعقد يستمر لمدة 3 سنوات في 27 يوليو/ تموز الماضي، لكنه لم يلتحق بالفريق بسبب عدم إنجاز أوراق الإقامة الرسمية له في إيطاليا، وعدم حصوله على تأشيرة دخول أيضًا.ويوجد علي جاسم ضمن قائمة المحترفين في المنتخب العراقي والتي أعلنها كاساس فجر يوم الإثنين لمواجهتي عمان والكويت يومي الخامس والعاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.