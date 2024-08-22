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ديبالا يغادر روما متوجها الى السعودية

رياضة

2024-08-22 | 11:11
ديبالا يغادر روما متوجها الى السعودية
المصدر:
وكالات
618 مشاهدة

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الخميس، بمغادرة المهاجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نادي روما الإيطالي، وذلك تحضيرا لانتقاله إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان القادسية.

ونُشِرَ مقطع فيديو للأرجنتيني البالغ 30 عاما وهو يغادر مركز تريغوريا المخصص لتمارين نادي العاصمة الإيطالية، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

وأفاد موقع "فورتسا روما" المتخصص بأخبار نادي العاصمة أن ديبالا كان "متأثرا بشكل واضح" لدى مغادرته مقر التمارين، فيما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" أن الأرجنتيني ودع الخميس زملاءه ولم يشارك في الحصة التدريبية الصباحية بل اكتفى بالتمارين البدنية.

وأشارت "كورييري ديلو سبورت" إلى أن روما والقادسية تفاوضا بشأن ديبالا حتى بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ثم استأنفا المفاوضات صباحا على أمل التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن مدرب نادي العاصمة دانييلي دي روسي لا يريد أي مسألة عالقة مع حلول مباراة الأحد ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وخاض ديبالا 78 مباراة بألوان روما في جميع المسابقات سجل خلالها 34 هدفا، وذلك منذ انضمامه إليه من يوفنتوس الذي قضى معه سبعة مواسم ولعب معه 293 مباراة في كافة المسابقات سجل فيها 115 هدفا وتوج معه بلقب الدوري المحلي خمس مرات، الكأس المحلية أربع مرات، الكأس السوبر المحلية مرتين، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وكان ديبالا الذي تعثرت مسيرته مع يوفنتوس بسبب الإصابات، ضمن التشكيلة التي خاض بها روما مباراته الأولى في الدوري ضد كالياري الأحد (0-0)، ودخل كبديل في الدقيقة 69.

وفي حال انضمامه إلى القادسية، سيلعب ديبالا في خط المقدمة بجانب الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ الذي انتقل هذا الصيف إلى النادي السعودي قادما من مرسيليا الفرنسي.

وعاد القادسية إلى دوري النخبة في نهاية الموسم بعد تصدره دوري الدرجة الثانية.

وعزز القادسية صفوفه بلاعبين بارزين آخرين مثل المدافع الإسباني ناتشو فرنانديس المتوج مع ريال مدريد الموسم المنصرم بالدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل أن يحرز هذا الصيف كأس أوروبا مع منتخب بلاده، المهاجم المكسيكي خوليان كينيونيس (من أميركا المكسيكي)، الحارس البلجيكي كون كاستيلز (فولفسبورغ الألماني)، ولاعب الوسط الأوروغوياني ناهيتان نانديس (كالياري الإيطالي)، ولاعب الوسط الدفاعي الأرجنتيني إيسيكييل فرنانديس (بوكا جونيورز).

ويبدأ القادسية مشواره في الدوري الجمعة حيث يستضيف الفتح.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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ديبالا

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