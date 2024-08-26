وزير الرياضة يكشف للسومرية اخر الاستعدادات لتصفيات كأس العالم

وقال المبرقع في حديث للسومرية نيوز، إن "الوزارة اجتمعت مع الشركة التي وقع على عاتقها تجهيز مع وتبين ان كافة المستلزمات متوفرة والملعب جاهز وبأتم استعداده وفق متطلبات اللجان الفنية التابعة لاتحاد كرة القدم".وأضاف اننا "وجهنا ببعض الأمور التي تحتاج الى الصيانة او إعادة تأهل من غير شروط اللجان الفنية وستكون جاهزة لهذا الاستحقاق الوطني"، لافتا الى "كل المنتخبات والوفود القادمة لحضور البطولة ستحظى باهتمام بالغ".وبشأن آلية توفر مياه الشرب للجماهير الرياضية، بين المبرقع ان "وزارة الشباب والرياضة وضعت خطة متكاملة لمعالجة كافة التحضيرات بتفاصيلها ومن ضمنا توفر مياه الشرب وجميع متطلبات البطولة جاهزة وسنكون على الموحد المحدد"، مضيفا": "لا نعتمد فقط على الكافتيريات الموجودة داخل الملعب وسنعتمد على خطة بديل تزامنا مع حر الصيف من اجل توفير الكمية الكافية من مياه الشرب".وحول المناطق المعززة بالتبريد، أكد ان "قضية التبريد مقتصرة على زونات محددة داخل الملعب وتتوفر داخل غرف تبدل المنتخبات وقاعة المؤتمرات الصحفية وأيضا منطقة كبار الشخصيات، اما عن الجمهور فالملعب غير مصمم بالتبريد للجماهير وهذا يحتاج الى وقت طويل ومبالغ كبيرة، وتتطلب موافقات رسمية".وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلنت عن جدول مباريات منتخب العراق الوطني (ذهاب - إياب) في المجموعة (F) للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وسيضيّف منتخب العراق، في أولى مواجهاته يوم 16 من تشرين الثاني المقبل، المنتخب الفائز من مباراة إندونيسيا وبروناي، ويكون المنتخب العراقي يوم 21 من الشهر ذاته في ضيافة منتخب فيتنام، كما سيستضيف منتخب الفلبين يوم 21 من شهر آذار عام 2024.وسيكون المنتخب العراقي في ضيافة منتخب الفلبين يوم 6 حزيران عام 2024، وفي ضيافة إندونيسيا وبروناي يوم 11 حزيران 2024.ويلاقي المنتخب العراقي في أولى مباريات الدور الأول، على ملعب جذع النخلة بالبصرة، ضيفه العماني في الخامس من أيلول المقبل، ويواجه مضيفه الكويت يوم 10 أيلول المقبل، بينما يلاقي ضيفه في المنتخب الفلسطيني في العاشر من تشرين الأول المقبل.ويلتقي العراق بمضيفه كوريا الجنوبية في سول يوم الخامس عشر من تشرين الأول المقبل، في حين يلتقي العراق بضيفه المنتخب الأردني بالبصرة في الرابع عشر تشرين الثاني المقبل .‏وفي مباريات الدور الثاني يضيف المنتخب العماني نظيره العراقي في مسقط، يوم التاسع عشر من تشرين الثاني المقبل، ويستضيف العراق نظيره الكويتي بالبصرة في العشرين من شهر آذار عام 2025، ويضيف منتخب فلسطين منتخب العراق يوم 25 آذار عام 2025 ، وستكون كوريا الجنوبية بضيافة العراق يوم خمسة حزيران عام 2025، وأخيرا يستضيف الأردن المنتخب العراقي يوم 25 حزيران عام 2025.