مهلة من الإيطالي كييزا لبرشلونة مدتها 24 ساعة.. كيف سيتصرف النادي؟

كييزا ارتبط على مدار الأيام الأخيرة، بالانتقال لصفوف برشلونة، وزادت التكهنات بعدما قام اللاعب بتفريغ خزانته في ملعب تدريبات السيدة العجوز (كونتيناسا)، في إشارة إلى قرب رحيله.ورغم ذلك، انتشرت أنباء أفادت بأن برشلونة يواجه عقبات في صفقة كييزا، تتمثل في صعوبة تسجيله لدى رابطة الدوري الإسباني، مثلما حدث مع داني أولمو وغيابه عن أول مباراتين للفريق الكتالوني بالليجا.وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "رغم أن صفقة كييزا تصل إلى 12 مليون يورو شاملة الإضافات، إلا أنه يظل صعبا جدا على برشلونة تسجيله دون كسر قواعد اللعب المالي النظيف".وأضافت: "برشلونة هو الخيار الأول لكييزا، وسينتظر الإيطالي ليوم آخر (24 ساعة) من أجل أن يحل برشلونة مشاكله، إذا لم يتمكنوا من تسجيله وحل المشاكل المتعلقة بالصفقة، فإن كييزا سينظر للخيار البديل، بالتحرك إلى ليفربول".من جانبها ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن كييزا صاحب الفرصة الأكبر للوصول إلى برشلونة هذا الصيف.وأشارت إلى أن برشلونة اتفق أيضا مع كييزا على الشروط الشخصية للعقد، لكن اللاعب يطلب ضمانات بشأن تسجيله في رابطة الليجا.وأوضحت أن برشلونة لم يصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن قيمة الصفقة حتى الآن، حيث إن السيدة العجوز يطلب رقما يقترب من 15 مليون يورو.يشار إلى أن كييزا بات خارج حسابات تياجو موتا المدير الفني الجديد ليوفنتوس خلال الموسم الحالي.وخلال الموسم الماضي، شارك كييزا مع يوفنتوس خلال 37 مباراة ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الفريق الإيطالي، أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع هدفين أخرين.