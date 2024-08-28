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النظام الجديد والقرعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم

رياضة

2024-08-28 | 04:08
النظام الجديد والقرعة والمباريات.. كل ما تريد معرفته عن دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم
817 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق موسم 2024-2025 لمسابقة دوري أبطال أوروبا على أحّر من الجمر وهي النسخة رقم 70 في تاريخ البطولة، خاصة وأنه سيأتي بحلّة جديدة وبنظام مستحدث بعد سنوات من اعتماد القديم الذي اعتاد عليه الجمهور.

وتُوج ريال مدريد بلقب النسخة الماضية 2023-2024 بعد فوزه في النهائي على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-صفر، ليعزز أرقامه القياسية في عدد مرات الفوز ببطولته المفضلة (15).

وبحسب النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا فقد ارتفع عدد الفرق المشاركة من 32 فريقاً إلى 36، على أن تلعب مباريات الدور الأول بطريقة مختلفة عن الماضي فيما ستكون المواجهات الاقصائية كما هي دون أي تغيير.

وأقّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النظام الجديد الذي وصفه بأنه "الأفضل للأندية وللاعبين وللمشجعين" يوم 10 مايو/ أيار 2022، في خطوة جاءت استمراراً "لمواكبة التغييرات الأوسع في اللعبة" كما يقول الموقع الرسمي لليويفا.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا
على عكس ما هو متبع في النسخ الماضية، فإن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا يشهد مشاركة 36 فريقا سيتم تصنيفها إلى 4 مستويات مختلفة، ثم سيلعب كل منها 8 مباريات من دور واحد ضد 8 خصوم مختلفين بواقع خصمين من كل مستوى.

وسيكون بإمكان كل فريق استضافة 4 مباريات على أرضه فيما سيتوجب عليه السفر إلى ملاعب المنافسين من أجل خوض 4 مباريات أخرى.

وأوضح "يويفا" آلية تحديد الخصوم، حيث سيتم تصنيف الفرق المشاركة في 4 أوعية، ثم يتم سحب كل فريق للعب ضد خصمين من كل وعاء بحيث حيث يلعب مباراة واحدة ضد فريق من كل وعاء على أرضه وأخرى خارج أرضه، وهذا من شأنه أن يمنح عشاق كرة القدم فرصة التمتع بمشاهدة أكبر عدد من المباريات بين الفرق الكبرى في مرحلة مبكرة من البطولة.

وكما جرت العادة ستقام مباريات الدور الأول في منتصف الأسبوع وبالتحديد يومي الثلاثاء والأربعاء، باستثناء الجولة الأولى التي ستُقام على مدار ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس فيما يُعرف بأسبوع دوري الأبطال، ما يعني أن ذلك الأسبوع لن تُقام فيه مباريات بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي السابق كانت الفرق الـ32 تُقسم على 8 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة، تلعب فيما بينها 6 مباريات ذهاباً وإياباً (كل فريق يلعب ضد 3) على أن يتأهل الأول والثاني إلى الأدوار الاقصائية أما الثالث فيتحول تلقائياً إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

كيف تتأهل الأندية إلى دور الـ16 في النظام الجديد؟
كما ذكرنا سابقاً فإن كل فريق سيلعب 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين في دوري من دور واحد، الفائز يحصل على 3 نقاط، أما في حالة التعادل فكل فريق سيحصل على نقطة.

بعد انتهاء هذه المباريات سيتأهل أول 8 فرق في الترتيب إلى الدور ثمن النهائي تلقائياً، فيما يتوّجب على الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 خوض مباراتين ذهاباً وإياباً في مرحلة تُسمى "خروج المغلوب"، وذلك من أجل إكمال عقد دور الـ16، على أن تُقصى الفرق صاحبة المركز الخامس والعشرين إلى السادس والثلاثين من المنافسات الأوروبية، ما يعني أنها لم تتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.

تحديد مباريات مرحلة "خروج المغلوب" ودور الـ16
في مرحلة خروج المغلوب ستُواجه الفرق التي احتلت المركز من التاسع إلى السادس عشر منافساً من تلك الأندية التي احتلت من 19 إلى 24 بنظام القرعة، على أن تُقام مباريات الذهاب على ملاعب الثانية أما الإياب فتكون في معاقل الأولى.

بعدها تتأهل 8 فرق إلى الدور ثمن النهائي حيث سيواجه كل منها أحد الأندية التي احتلت المراكز الثمانية الأولى، وهي مواجهات ستحددها القرعة أيضاً.

واعتباراً من دور الـ16 ستستمر المسابقة وفقاً لنظامها المعروف المتمثل في أدوار خروج المغلوب التي ستحمل فريقين في النهاية إلى المباراة الختامية التي سيحتضنها ملعب أليانز أرينا معقل فريق باين ميونخ والذي يتسع لحوالي 67 ألف متفرج، وذلك يوم السبت 31 مايو/ أيار 2025.

ووفقاً للائحة المسابقة، فإنه يحق للفريق المتوج بالبطولة موسم 2024-2025 المشاركة في النسخة التالية 2025-2026 تلقائياً في حال لم يتأهل عبر مسابقة الدوري المحلي في بلاده.

الفرق الـ 36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025
إنجلترا: مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، أستون فيلا
إسبانيا: ريال مدريد، برشلونة، جيرونا، أتلتيكو مدريد
ألمانيا: باير ليفركوزن، شتوتغارت، بايرن ميونخ، لايبزيغ، بوروسيا دورتموند
إيطاليا: إنتر، ميلان، يوفنتوس، أتالانتا، بولونيا
فرنسا: باريس سان جيرمان، موناكو، بريست
هولندا: بي إس في أيندهوفن، فينورد روتردام
البرتغال: سبورتنغ لشبونة، بنفيكا
بلجيكا: كلوب بروج
اسكتلندا: سيلتيك
النمسا: شتورم غراتس
أوكرانيا: شاختار دونتسيك

ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في هذه النسخة بعد انتهاء مباريات الأدوار التمهيدية المقررة اليوم الأربعاء والتي من خلالها سيتأهل سبعة فرق.

مباريات الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024

كارباغ أغدام من أذربيجان – دينامو زغرب الكرواتي

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي – ميتييلاند الدنماركي

النجم الأحمر الصربي – بودو غليمت النرويجي

سلافيا براغ التشيكي – ليل الفرنسي

مواعيد مباريات الدور الأول وخروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الإلكتروني الرسمي عن مواعيد مباريات الدور الأول من بطولته الأقوى على الإطلاق، وجاءت المواعيد على الشكل التالي:

الجولة الأولى: أيام 17 و18 و19 سبتمبر/ أيلول 2024

الجولة الثانية: يومي 1 و2 أكتوبر/ تشرين الأول 2024

الجولة الثالثة: يومي 22 و23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024

الجولة الرابعة: يومي 5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

الجولة الخامسة: يومي 26 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

الجولة السادسة: يومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول 2024

الجولة السابعة: يومي 21 و22 يناير/ كانون الثاني 2025

الجولة الثامنة والأخيرة: يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2025

خروج المغلوب: 11 و12 فبراير/ شباط 2025 ذهاباً، و18 و19 من الشهر نفسه إياباً

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا
دور الستة عشر: الذهاب 4 و5 مارس/ أذار 2025، الإياب 11 و12 من الشهر نفسه

ربع النهائي: الذهاب 8 و9 أبريل/ نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه

نصف النهائي: الذهاب 29 و30 أبريل/ نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/ أيار 2025

النهائي: 31 مايو/ أيار 2025

موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا وكيفية مشاهدتها
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن مواعيد إجراء قرعة جميع أدوار البطولة في نسختها المحدّثة لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة مرحلة الدوري "الدور الأول" يوم الخميس 28 أغسطس/ آب 2024، وبالنظر إلى مشاركة 36 فريقاً في ظل وجود النظام الجديد فإن الأمر يتطلب وجود أكثر من 1000 كرة لتحديد المباريات، وعليه فإن "اليويفا" سوف تستخدم حاسوباً عملاقاً لإجراء القرعة وفق شبكة Sky Sports البريطانية.

وبإمكان عشاق البطولة متابعة مجرياتها عبر قناة beIN Sports الإخبارية، وهي قناة مجانية مُتاحة للمشاهدة عبر القمرين الصناعيين نايلسات وسهيل سات، بدءاً من الساعة 18:00 بتوقيت العراق.

أما قرعة مرحلة خروج المغلوب فتُسحب بالطريقة القديمة (يدوياً) وذلك يوم 31 يناير/ كانون الثاني 2025، فيما سيكون هناك قرعة واحدة لباقي الأدوار من ثمن النهائي حتى المباراة الأخيرة وستُجرى يوم 21 فبراير/ شباط 2025.
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النظام الجديد والقرعة والمباريات

دوري أبطال أوروبا

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