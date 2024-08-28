لقاء ودي يجمع الشرطة بالزمالك المصري في الإسكندرية

وقال الزمالك انه "تم الاتفاق على مواجهة فريق الشرطة العراقي يوم 31 اب، علي ان تكون مواجهة الشعلة السعودي يوم 3 ايلول، والانصار السعودي يوم 6 ايلول، حيث تخوض تلك الفرق معسكرات اعداد للموسم الجديد في الإسكندرية أيضا".وضرب فريق الشرطة الكيني موعدًا مع الزمالك في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الجاري 2024-2025، بعد الفوز على البن الإثيوبي بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي من البطولة القارية، ويلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى أحد أيام 13-14-15 ايلول المقبل وإياباً أحد أيام 20 – 21 – 22 ايلول.وأجرى الجهاز الفني للزمالك مجموعة من القياسات البدنية للاعبين يومى الاثنين والثلاثاء في مقر النادي بميت عقبة، وتحت اشراف مركز متخصص في تلك الفحوصات، لاسيما وأنه تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين وخضعت كل مجموعة للقياسات في يوم محدد، وشهدت تلك القياسات وجود اللاعبين العائدين من الإعارة مثل حسام أشرف وماجد هانى وأحمد محمود.