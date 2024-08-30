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عروض محلية وعربية على طاولة راضي شنيشل.. هل انتهت حقبة الأولمبي؟

رياضة

2024-08-30 | 03:00
عروض محلية وعربية على طاولة راضي شنيشل.. هل انتهت حقبة الأولمبي؟
808 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

كشف مدرب المنتخب الأولمبي العراقي المستقيل راضي شنيشل عن تلقيه مجموعة عروض محلية وعربية في الفترة الحالية، بعد تقديمه استقالته عن منصبة إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقدم شنيشل استقالته بعد خروج العراق من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، إذ ودع الفريق منافسات كرة القدم بتلقيه خسارتين من الأرجنتين والمغرب وفوز وحيد على أوكرانيا.

راضي شنيشل فخور بتجربته مع أولمبي العراق
وقال راضي شنيشل: "فخور بقيادة منتخب العراق الأولمبي للتأهل إلى أولمبياد باريس، الحمد لله العراق كان من بين ستة عشر فريقًا من فرق العالم وقدمنا ما أملته الظروف العصيبة التي يعرفها القاصي والداني من المنصفين في الشارع الرياضي العراقي، ورغم ذلك حاولنا تقديم كل ما لدينا".

وأضاف: "تلقيت مجموعة عروض تدريبية بعد تقديم استقالتي من تدريب المنتخب الأولمبي العراقي، العروض كانت من داخل العراق وخارجه، وسأفاضل بينها بعد أخذ قسط من الراحة، لأنني سأختار وجهتي المقبلة بهدوء كبير ودراسة مستفيضة دون أي تسرع".

وتابع: "الحياة محطات، والتدريب والمشوار الرياضي عامةً -والتدريبي خاصةً- مراحل تتطلب الراحة واستنشاق الهواء النقي للانطلاق من جديد مع قطار كرة القدم"، مردفًا: "محطة تدريب المنتخب الأولمبي قد انتهت وهي صفحة طُويت في مسيرتي التدريبية، وأعمل على خوض تجربة جديدة".

وعن رأيه في عودة أغلب اللاعبين المحترفين إلى دوري نجوم العراق، أكد شنيشل قائلًا:" مستوى الدوري هو الذي يرفع من مستوى اللاعبين، وكثير من المواقع كانت تنتقص من الدوري المحلي، فهل أصبح اللاعب المغترب أو المحترف الذي سيلعب في الدوري العراقي كحال اللاعب المحلي الذي كانوا ينتقدونه؟ مع احترامي لجميع اللاعبين"، بحسب ما نقله موقع winwin.

وكان عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي قد أكد مؤخراً أن الاتحاد العراقي سيصدر خلال أسبوعين قرارًا رسميًا بشأن المدرب راضي شنيشل بعدما قدّم استقالته إلى الاتحاد، لافتًا إلى إن الاتحاد العراقي يحرص على اتخاذ القرارات الصحيحة.
 
وحتى اللحظة، لم يصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم أي قرار يخص المدرب راضي شنيشل، كونه منشغلًا بتحضيرات المنتخب الأول لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ من المتوقع أن يصدر الاتحاد العراقي قراره بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القادمة.

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عروض محلية وعربية

طاولة راضي شنيشل

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