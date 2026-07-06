مبابي يرد على مسؤولة في باراغواي بعد "عبارات عنصرية"

وكان منتخب قد فاز على في دور الستة عشر من البطولة المقامة في والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ضربة جزاء.وعلقت السيناتور الباراغوايانية، سيليست أماريلا دي بوتشيا، على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: "بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلا من حليب أمه، كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي".ورد مبابي على صورة لها عبر "إكس" قائلا: "امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك ولا تمثلين باراغواي".وأضاف: "بسبب جهلك وعنصريتك، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال ، وفسح هذا المجال لامرأة كي تسيء إلى سمعة بلدها".وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبدا حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حسب قوله.كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات السيناتور.وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس": "إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة لأنها تصدر عن شخصية سياسية".