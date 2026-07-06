قبيل ملحمة البرتغال وإسبانيا.. رونالدو يعلن عن خبر محزن

وقد أدلى بهذه التصريحات اللاعب البالغ من العمر 41 عاما، الذي يشارك في للمرة السادسة، وهذا رقم قياسي، في ختام مؤتمر صحفي أكد خلاله أنه سينهي مسيرته الحافلة بالبطولات وفقا لشروطه الخاصة.وقال "فلتكن هذه آخر بطولة لكأس العالم بالنسبة لي، إنها آخر بطولة لكأس العالم لي، وآمل ألا تكون مباراة اليوم الاثنين هي آخر مباراة لي"، قبل أن يغادر وسط تصفيق حار من الصحفيين.وكان المهاجم السابق لمانشستر وريال رفض في ⁠وقت سابق تأكيد أن هذه البطولة ستكون الأخيرة له، رغم أنه سيبلغ 45 عاما من عمره عند انطلاق النسخة المقبلة في عام 2030.ويتطلع لإنهاء مسيرته المونديالية الأسطورية بمعانقة اللقب الغالي، الكأس الوحيدة الغائبة عن خزائنه الممتلئة، والتي طالما كانت حلمه الأكبر.وسيكون تجاوز عقبة إسبانيا هو المفتاح الحقيقي، والخطوة الأهم في الطريق نحو هذا اللقب والتتويج التاريخي المنتظر.