ميسي يقضي يوم راحة مع عائلته قبل مواجهة مصر في مونديال 2026

ونشرت زوجته صورة تجمعه بأبنائه الثلاثة خلال فعالية عائلية نظمها المنتخب، والتي لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.وشهد اليوم نفسه قضاء عدد من لاعبي وقتاً مع عائلاتهم، في إطار تقليد يعتمده الجهاز الفني بقيادة ، بهدف منح اللاعبين فرصة للراحة قبل المباريات الحاسمة.ومن المقرر أن يواصل المنتخب تدريباته في أتلانتا استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية.