“يويفا” ينتقد قرار “فيفا” برفع الإيقاف عن مهاجم أميركا قبل مواجهة بلجيكا

وكان بالوغون قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف خلال مباراة دور الـ32 أمام منتخب ، قبل أن يقرر “فيفا” إلغاء الإيقاف المترتب عليها، في قرار أثار اعتراضات واسعة من الجانب البلجيكي.وأوضح “يويفا” في بيان رسمي أن قرار تعليق الإيقاف التلقائي لمدة مباراة واحدة يمثل “تجاوزاً للخطوط الحمراء”، مؤكداً أن لوائح اللعبة تنص بوضوح على تطبيق الإيقاف بشكل تلقائي بعد البطاقات الحمراء دون استثناءات.وأضاف أن أي استثناءات من هذا النوع تهدد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتخبات، وقد تخلق سابقة داخل البطولة، مشدداً على أن ثبات القواعد أساس نزاهة المنافسة.وأشار البيان إلى أن كرة القدم تعتمد على تطبيق موحد للقوانين في جميع البطولات، محذراً من أن أي خلل في ذلك قد يؤثر على مصداقية اللعبة على نطاق واسع.وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الرئيس الأميركي ترمب رحب بقرار رفع الإيقاف عن اللاعب، في حين يواصل الجانب البلجيكي متابعة إجراءات الاستئناف دون أن يترتب عليها إيقاف مشاركته في المباراة المقبلة.