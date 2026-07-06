“يويفا” ينتقد قرار “فيفا” برفع الإيقاف عن مهاجم أميركا قبل مواجهة بلجيكا

بلجيكا تتهم “فيفا” برفض استئنافها بشأن بالوغون وتطالب بتوضيحات رسمية
12:58 | 2026-07-06
قبيل ملحمة البرتغال وإسبانيا.. رونالدو يعلن عن خبر محزن
11:36 | 2026-07-06
ميسي يقضي يوم راحة مع عائلته قبل مواجهة مصر في مونديال 2026
10:23 | 2026-07-06
"الصقور" تقتحم سوق الانتقالات.. القوة الجوية يغري ثلاثي المنتخب بعروض "مليونية"
07:55 | 2026-07-06
الاتحاد البرازيلي يصدر بياناً بعد الإقصاء المفاجئ أمام النرويج
07:00 | 2026-07-06
الاتحاد البرازيلي يصدر بياناً بعد الإقصاء المفاجئ أمام النرويج
07:00 | 2026-07-06