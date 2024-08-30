كيف سيكون رد العراق على القرار الكويتي بشأن دخول الجماهير العراقية؟

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي في العاشر من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وقال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري في تصريحات إعلامية أمس: "السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في تصفيات كأس العالم".ومن المقرر أن تقام مباراة الكويت والعراق على ستاد جابر الذي يتسع لـ60 ألف مشجع، بالتالي فإن الكويت ستسمح بحضور حوالي 0.3% من الجمهور العراقي في الملعب.في هذا الصدد، سيخاطب الاتحاد العراقي نظيره الكويتي من أجل زيادة عدد الجماهير العراقية التي سيسمح لها بالدخول إلى الأراضي الكويتية، حيث ستجرى اتصالات على مستوى الاتحادين وكذلك ستجرى مخاطبات بين وزارة الداخلية العراقية ونظيرتها الكويتية للتباحث في هذا الأمر، خصوصًا مع رغبة الجماهير العراقية بالذهاب إلى الكويت لمؤازرة أسود الرافدين.كما ان العراق في حال لم يحصل على زيادة في عدد الجماهير، فإنه سيمنح الكويت النسبة ذاتها للسماح بدخول جماهير الأزرق إلى وحضور مباراة الإياب، فيما ان الاتحاد العراقي لا يمانع في زيادة عدد مقاعد الجماهير الكويتية في ولا ينوي أساسًا اتباع سياسة التعامل بالمثل في هذا الملف، بحسب winwin.في المقابل، أعلن السفير العراقي في الكويت، المنهل الصافي، إن المفاوضات مستمرة مع الجانب الكويتي بخصوص أعداد المشجعين العراقيين المسموح لهم بالدخول لتشجيع المنتخب في تصفيات كأس العالم، وأنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.وكان المنتخب العراقي قد واجه نظيره الكويتي في آخر لقاء بين المنتخبين في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022 على ملعب الميناء قبل كأس الخليج "خليجي 25" في وانتهت حينها المواجهة بفوز العراق بهدف دون رد سجله اللاعب علي فائز.وكانت آخر زيارة للمنتخب العراقي إلى الكويت بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2018 في مباراة ودية أقيمت على ملعب علي السالم الصباح وانتهت بالتعادل 2-2، إذ سجل حينها للكويت كل من فهد الهاجري وعلاء مهاوي بالخطأ في مرماه، فيما سجل ثنائية العراق كل من مهند علي "ميمي" وعلي فائز.