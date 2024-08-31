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اليوم.. المنتخب العراقي يواجه الوعب القطري في الدوحة

رياضة

2024-08-31 | 05:43
اليوم.. المنتخب العراقي يواجه الوعب القطري في الدوحة
1,111 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، اليوم السبت 31 أب/ أغسطس 2024، مباراة ودية "مغلقة" ضد نادي الوعب القطري تحضيراً لانطلاق الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

والمباراة الودية ضد نادي الوعب القطري، ستكون التغييرات مفتوحة في هذه المواجهة، بواقع 3 توقفات، بناء على طلب كاساس؛ كما سيكون اللقاء مغلقاً أمام الحضور الجماهيري ووسائل الإعلام، بحسب ما ورد في بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ولم يعلن الاتحاد العراقي، توقيت المباراة "المغلقة"، لكن بحسب معلومات متداولة اطلعت عليها السومرية نيوز، فان موعد المباراة هو السادسة عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

ويجري منتخب أسود الرافدين حاليًا، معسكرًا تدريبيًا في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر ان يتوجه المنتخب العراقي الى محافظة البصرة في الثاني من أيلول المقبل – يوم الاثنين – بعد نهاية المعسكر في العاصمة القطرية الدوحة.

وتضم قائمة معسكر العراق في الدوحة كلاً من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أكام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.

كما تألفت قائمة المحترفين من 11 لاعبًا هم: علي الحمادي (إبسويتش تاون الإنجليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، حسين علي ودانيلو السعد (هيرنيفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلاندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي)، أيمن حسين (الخور القطري).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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المنتخب العراقي

الوعب القطري

الدوحة

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