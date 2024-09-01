"العضاض" يسحب البساط من تحدت قدمي "البرغوث"

وأحرز لويس سواريز هدفين لفريقه في مرمى مضيفه نادي شيكاغو فاير (4-1) في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، بالدوري الأمريكي.وخاض إنتر ميامي المباراة من دون النجم ليونيل ميسي، الذي لم يشارك في أي لقاء منذ إصابته في الكاحل في أثناء اللعب مع منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا يوم 14 يوليو الماضي.وحقق إنتر ميامي انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، وليبتعد في صدارة القسم الشرقي للدوري الأمريكي "MLS، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي سينسيناتي.في المقابل توقف رصيد شيكاغو فاير عند 26 نقطة ويشغل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.وضجت مواقع التواصل بالثناء على سواريز بعد المباراة من جانب جماهير إنتر ميامي، وقال الكثير منهم إنهم عثروا على البطل الحقيقي للفريق.كما قال آخرون إن غياب ميسي أصبح لا يمثل مشكلة لهم، بعد العثور على القائد لويس سواريز بطل الفريق الجديد.وتألق لويس سواريز (37 عاما) بشكل لافت مع نادي إنتر ميامي ويحتل مركز الوصافة في قائمة الهدافين برصيد برصيد 16 هدفا متأخرا بفارق هدف واحد عن الصدارة.