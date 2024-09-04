غير شكل المنتخب وطريقة لعبه.. كيف طور خيسوس كاساس الكرة العراقية؟

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وتولى كاساس مهمة تدريب المنتخب العراقي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وقاد أسود الرافدين للتتويج بلقب كأس الخليج "خليجي 25" في البصرة، للمرة الرابعة بالتأريخ.وقال كوركيس: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس غير كثيرًا من شكل المنتخب العراقي وطريقة لعبه، خصوصًا وأنه منح الفرصة لجميع اللاعبين من دون استثناء، وأيضًا اعتمد بشكل كبير على المحترفين، الذين لم يجدوا الفرص الكافية في عهد المدرب الأسبق للمنتخب العراقي سريتشكو كاتانيتش، لأنه اعتمد فقط على المحليين في قائمته وتشكيلته".وأضاف: "ما يميز عمل خيسوس كاساس أيضًا، هو الاعتماد على أسلوب التمريرات القصيرة واللعب الجماعي، بالتالي هو نجح في إدارة المنتخب العراقي، أتذكر في السابق حين طالب المدرب الهولندي ديك أدفوكات باستدعاء اللاعب كيفن يعقوب للمنتخب العراقي، في ذلك الوقت لم يتمكن الاتحاد العراقي من تأمين استقدام اللاعب الذي كان يبلغ 19 عامًا، بينما الآن نجد هناك تحركات مكثفة لتوفير اللاعبين المحترفين في أوروبا".وتابع: "المنتخب العراقي مع خيسوس كاساس في الوقت الحالي فريق متكامل، بالرغم من وجود بعض الضعف في مركز قلب الدفاع، لكن إن نظرنا إلى الأطراف ستجد 3 لاعبين بارزين في مركز الظهير الأيمن ولاعبين بارزين في مركز الظهير الأيسر، بينما يعد خط الوسط هو الخط الأهم في المنتخب العراقي، لما يمتلكه من لاعبين مميزين مثل أمير العماري وزيدان إقبال وإبراهيم بايش، والأجنحة مثل علي جاسم ودانيلو السعد وغيرهم".وأردف: "وجود اللاعب دانيلو السعد مع المنتخب العراقي مكسب كبير جدًّا لأسود الرافدين، لأن اللاعب مهاري جدًّا، وبإمكانه صناعة الفارق وهو أساسي مع فريقه هيرنيفين في الدوري الهولندي، أتمنى أن يستمر اللاعب بتوهجه وأن يصنع الفارق مع الفريق العراقي في تصفيات كأس العالم، في حال منحه الفرصة الكافية".وأتم حديثه بالقول: "المنتخب العراقي بإمكانه التأهل مباشرة إلى كأس العالم من الدور الحالي في التصفيات، لأنه يمتلك كل المؤهلات ووصل لمرحلة جيدة، علمًا أن أفضل لاعبين في الدوري العراقي حسن عبد الكريم ومحمد قاسم، هما خارج القائمة، وذلك بسبب تفضيلات المدرب، لذلك من الممكن أن يحمل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الأنباء السارة بحسم تأهل العراق للمونديال"، بحسبويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالتصفيات، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعُمان وفلسطين والكويت.