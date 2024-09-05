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قبل ساعات من المباراة.. الموافقة على طلب العراق بخصوص ملعب البصرة

رياضة

2024-09-05 | 06:37
قبل ساعات من المباراة.. الموافقة على طلب العراق بخصوص ملعب البصرة
7,475 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

استجاب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لطلب العراق قبل مواجهة عمان بمستهل مشوار المنتخبين في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستقام المباراة على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة" عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد وسط توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سبق أن حدد موعد افتتاح الملاعب أمام الجماهير في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم، إذ سبق وأن قررت أن يكون الافتتاح قبل ساعتين من كل مباراة.

لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قدم طلباً إلى الاتحاد الآسيوي من أجل استثناء ملعب البصرة الدولي من هذا الإجراء، خصوصاً مع توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج، إذ طالب العراق بافتتاح الملعب مبكراً أمام الجماهير كي يتسنى لها الدخول بانسيابية وتلافي الازدحامات.

الاتحاد الآسيوي يوافق على طلب العراق بخصوص ملعب البصرة
ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب الجانب العراقي بفتح أبواب ملعب البصرة الدولي مبكراً، حيث سيتم افتتاح الأبواب عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، أي قبل 5 ساعات من انطلاق المباراة، كما ان الجهات المعنية في العراق بدأت بتنفيذ خطتها الخدمية والأمنية على أساس هذا الموعد، حيث من المؤمل أن تنجز جميع الأمور وفق ما هو مخطط له، بحسب winwin.

كما ان القوات الأمنية المعنية بتأمين مباراة العراق وعمان بدأت تنتشر الآن في ملعب البصرة الدولي، فضلاً عن الفرق المتطوعة التي ستسهم في إرشاد الجماهير للأماكن المخصصة لجلوسهم في المدرجات، فضلاً عن انتشار كوادر الشركات الراعية للمباراة وأيضاً إكمال معدات البث التلفزيوني وغيرها من الأمور اللوجستية الخاصة بالمواجهة.

وتستعد الجماهير العراقية لتحضير مفاجأة في مباراة العراق وعمان مساء اليوم من خلال لوحة فنية كبيرة، كذلك تم الاتفاق فيما بينهم على ارتداء اللون الأبيض في المباراة ليكون طاغياً على المدرجات.

وسيرتدي المنتخب العراقي اللون الأبيض الكامل في المباراة، فيما سيرتدي المنتخب العماني اللون الأحمر الكامل، على أن يحضر المنتخبان في الملعب قبل ساعة واحدة من انطلاق المواجهة لإجراء عمليات الإحماء.
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الاتحاد الآسيوي

يستجيب لطلب العراق

ملعب البصرة

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