قبل ساعات من المباراة.. الموافقة على طلب العراق بخصوص ملعب البصرة

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وستقام المباراة على ملعب الدولي "جذع النخلة" عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد وسط توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سبق أن حدد موعد افتتاح الملاعب أمام الجماهير في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم، إذ سبق وأن قررت أن يكون الافتتاح قبل ساعتين من كل مباراة.لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم، قدم طلباً إلى الاتحاد الآسيوي من أجل استثناء ملعب الدولي من هذا الإجراء، خصوصاً مع توقعات بحضور نحو 65 ألف متفرج، إذ طالب العراق بافتتاح الملعب مبكراً أمام الجماهير كي يتسنى لها الدخول بانسيابية وتلافي الازدحامات.ووافق الاتحاد الآسيوي على طلب الجانب العراقي بفتح أبواب ملعب الدولي مبكراً، حيث سيتم افتتاح الأبواب عند الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، أي قبل 5 ساعات من انطلاق المباراة، كما ان الجهات المعنية في العراق بدأت بتنفيذ خطتها الخدمية والأمنية على أساس هذا الموعد، حيث من المؤمل أن تنجز جميع الأمور وفق ما هو مخطط له، بحسبكما ان القوات الأمنية المعنية بتأمين مباراة العراق وعمان بدأت تنتشر الآن في ملعب الدولي، فضلاً عن الفرق المتطوعة التي ستسهم في إرشاد الجماهير للأماكن المخصصة لجلوسهم في المدرجات، فضلاً عن انتشار كوادر الشركات الراعية للمباراة وأيضاً إكمال معدات البث التلفزيوني وغيرها من الأمور اللوجستية الخاصة بالمواجهة.وتستعد الجماهير العراقية لتحضير مفاجأة في مباراة العراق وعمان مساء اليوم من خلال لوحة فنية كبيرة، كذلك تم الاتفاق فيما بينهم على ارتداء اللون الأبيض في المباراة ليكون طاغياً على المدرجات.وسيرتدي المنتخب العراقي اللون الأبيض الكامل في المباراة، فيما سيرتدي المنتخب العماني اللون الأحمر الكامل، على أن يحضر المنتخبان في الملعب قبل ساعة واحدة من انطلاق المواجهة لإجراء عمليات الإحماء.