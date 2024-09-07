ضحية جديدة تنتظر كريستيانو رونالدو مع البرتغال.. من هو؟

واستهلت البرتغال مشوارها في البطولة بالفوز على كرواتيا 2-1، في الجولة الأولى، خلال المباراة التي سجل فيها قائد الفريق الهدف رقم 900 في مسيرته مع كرة القدم.بينما خسرت اسكتلندا بصعوبة أمام بولندا بنتيجة 2-3، لتتشارك الأخيرة في الصدارة مع منتخب البرتغال، مع تصدرها بفارق الأهداف المسجلة.رغم مسيرته الطويلة على الصعيد الدولي، وخوضه مع منتخب البرتغال 213 مباراة في كل المناسبات، فإنه لم يسبق له مواجهة منتخب اسكتلندا من قبل.وفي عهد كريستيانو رونالدو، خاضت البرتغال مواجهة واحدة فقط أمام اسكتلندا في عقر دارها يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كانت ودية وانتهت بفوز البحارة 3-1.وغاب الدون عن تلك المواجهة، حيث قرر فرناندو سانتوس مدرب البرتغال السابق إراحته وقتها بعد كأس العالم 2018، ولم يستدعه في توقف سبتمبر الدولي لخوض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وبولندا، وكذلك في توقف أكتوبر لمواجهة اسكتلندا.خلال مسيرته الطويلة مع منتخب البرتغال، سجل 131 هدفا، خلال المباريات الـ213 التي خاضها معه في كل المناسبات الرسمية والودية.وجاءت أهداف الدون في شباك 47 منتخبا مختلفا، حظي منتخب لوكسمبورغ بنصيب الأسد منها بواقع 11 هدفا.بينما أفلتت عدة منتخبات من أهداف الدون، أبرزها إنجلترا وإيطاليا والبرازيل، بجانب منتخبات أخرى.