لماذا تغيير موعد المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والكويت؟

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وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي على استاد جابر الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الحاسمة عند الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل.وإدارة المنتخب العراقي وبطلب من المدرب الإسباني خيسوس كاساس، قررت تغيير موعد سفر وفد أسود الرافدين إلى الكويت، حيث كان من المقرر أن يغادر وفد منتخب العراق صباح يوم الإثنين المقبل، إلا أن الفريق العراقي سيسافر مساءً لإجراء آخر وحداته لتدريبية هناك على استاد جابر الدولي.وأبلغ الاتحاد العراقي نظيره الكويتي بموعد الوصول الجديد لوفد أسود الرافدين، الأمر الذي دفع الجانب الكويتي إلى تغيير موعد إقامة المؤتمر الصحفي من ظهر يوم الإثنين إلى المساء في ذات اليوم، أي سيجري المؤتمر الصحفي قبل الوحدة التدريبية الرئيسية والأخيرة للمنتخب العراقي.كما ان كاساس قرر أن يكون السفر إلى الكويت قبل يوم واحد فقط من المباراة، وفي المساء أيضًا كون أجواء الكويت مشابهة جدًّا للبصرة، وأيضًا لقرب المسافة بين البلدين، بالتالي فإن منتخب العراق لن يواجه أي إرهاق والموضوع سيكون إيجابيًّا على اللاعبين بحسب وجهة نظر المدرب الإسباني، بحسبيشار الى ان العلاقة الطيبة بين الاتحادين الكويتي والعراقي ذللت كل المعوقات، خصوصًا فيما يتعلق بمسألة علاج اللاعب أيمن حسين في إحدى المستشفيات بالكويت، وأيضًا فيما يتعلق بتسهيل دخول المشجعين العراقيين إلى الأراضي الكويتية، والأجواء إيجابية جدًّا بين الاتحادين، بعيدًا عما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من آراء فردية.ومنذ بداية التحضيرات للتصفيات الآسيوية الحاسمة، يشدد الاتحاد العراقي لكرة القدم الإجراءات الأمنية في فندق إقامة وفد أسود الرافدين بالبصرة، إذ تم منع دخول المشجعين والإعلاميين إلى الفندق لإبعاد اللاعبين عن التشويش، وكل ما من شأنه التأثير فيهم قبل خوض المباريات.