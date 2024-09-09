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"الرجل الحديدي" قد يغيب عن نزاله المرتقب بسبب المرض

رياضة

2024-09-09 | 11:05
&quot;الرجل الحديدي&quot; قد يغيب عن نزاله المرتقب بسبب المرض
المصدر:
وكالات
1,010 مشاهدة

اثيرت الشكوك من جديد حول إمكانية إقامة النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة السابق الأمريكي مايك تايسون ومواطنه الملاكم جيك بول، أحد مشاهير منصة يوتيوب، في موعده.

وتم تأجيل نزال مايك تايسون وجيك بول من 20 حزيران الماضي إلى 15 تشرين الثاني، بسبب الحالة الصحية "للرجل الحديدي".

وينتظر أن يقام النزال في ملعب أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، وسيتم نقله عبر منصة "نتفليكس" بـ270 مليون مشترك.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن نزال تايسون وبول يواجه إمكانية الإلغاء قبل 24 ساعة من موعده، وذلك بسبب الوضع الصحي للملاكم الأسطوري.

نقلت "ديلي ميل" عن موقع "وورلد بوكسينغ نيوز" أن هيئة الترخيص في تكساس ستقوم قبل 24 ساعة من النزال بتقييم الحالة الصحية لتايسون.

وأوضحت أن هناك احتمالية أن يتسبب هذا التقييم الصحي لتايسون إما في إلغاء النزال أو تخفيض مستواه من مواجهة احترافية إلى استعراضية.

وعلى الجانب الآخر، يؤمن مايك تايسون بأن النزال سيقام في موعده، حيث يصر على رغبته في التفوق على بول.

وعانى مايك تايسون من وعكة صحية أثناء رحلة قام بها من ميامي إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من العام الحالي، حيث أصيب بدوار وغثيان مما أجبر طاقم الطائرة التي كانت تقله على البحث عن طبيب.

وفي إطار تحضيره لمواجهة بول، قرر تايسون التخلي عن تدخين الماريغوانا كونها مدرجة على قائمة المواد المحظور استخدامها من قبل إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس.

يذكر أن ماك تايسون (58 عاماً) بطل الملاكمة الأمريكي العالمي السابق (50 فوزا بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر)، لم يفز بأي نزال منذ فوزه على كليفورد إتيان في عام 2003.

وفاز تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي" بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990، قبل نحو 10 أعوام من ولادة الـ"يوتيوبر" جيك بول البالغ من العمر حاليا 27 عاما.

وبعد خسارته الكبيرة التي مني بها أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في عام 1996 لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.

أما جيك بول فقد حقق 9 انتصارات من بينها 6 بالضربة القاضية مقابل خسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي حين تغلب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية من بداية الجولة الأولى.

أما خسارته الوحيدة فكانت أمام الملاكم البريطاني تومي فيوري في شباط 2023، في السعودية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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مايك تايسون

الرجل الحديدي

نزال مرتقب

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